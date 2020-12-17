ТЭЦ-5 начала снабжать теплом аффинажный завод

К ТЭЦ-5 подключился Новосибирский аффинажный завод, один из лидеров российского рынка аффинажа драгоценных металлов, сообщили в пресс-службе СГК. Отмечается, что инвестпроект обошелся СГК почти в 27 млн рублей. Дизельная котельная, от которой завод получал тепло ранее, закрыта.

Как рассказали в пресс-службе, СГК готовила переключение завода с апреля этого года. Основной объем средств компания вложила в оборудование центрального теплового пункта — около 17 млн рублей. Еще порядка 10 млн рублей направлено на строительство внутриквартальной тепловой сети протяженностью 73 метра. Труба проходит по территории завода, затем по улице Ленинградской и соединяет завод с магистральной теплотрассой на этой же улице.

Тепловая нагрузка нового потребителя — 4,5 Гкал/час. Это эквивалентно потреблению ресурса четырьмя девятиэтажками на 5 подъездов.

В пресс-службе подчеркнули, что работы на территории производителя золотых слитков потребовали особого проекта организации строительства. Также, чтобы получить допуск на закрытый объект, теплоэнергетики и строители прошли проверку в МВД.

— Аффинажный завод ранее отапливала собственная дизельная котельная. Как и само предприятие, она находилась недалеко от жилых домов. Закрытие котельной уменьшит загрязнение воздуха в Октябрьском районе Новосибирска, а самому заводу позволит сократить издержки, связанные с производством тепла, — добавили в СГК.

Также СГК готовится переключить на централизованное теплоснабжение Новосибирский приборостроительный завод. Кроме того, на очереди — переключение на ТЭЦ многоквартирных жилых домов. Собственники котельных Закаменского микрорайона, жилых комплексов «Онега» и «Северная корона» приняли решение закрыть локальные теплоисточники.

Фото с сайта СГК