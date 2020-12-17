В заксобрании сменили тон в отношении регоператора и концессионера

Сегодня сессия закобрания во втором чтении приняла областной бюджет. Само принятие главного финансового документа региона поддержало подавляющее большинство депутатов фактически без обсуждения. Более того, как сообщил в перерыве сессии председатель заксобрания Андрей Шимкив, от депутатов никаких поправок не поступило.

— Это показатель того, что такой депутатской семьёй можно горы свернуть, — комментирует спикер итоги голосования. — Мы ставим такие вопросы, которые можно решить только консолидированным подходом, где каждый понимает друг друга — вне зависимости от партийной принадлежности. И сегодня, в тяжелый год, были найдены компромиссы, приняты основные поправки, согласованные с каждым депутатом по округам. Но если вы заметили, от депутатов не было поправок. Вносим только поправки, которые согласованы с каждым министром, с каждым ведомством.

Что касается поправок, то, как следует из доклада председателя комитета по бюджетной и налоговой политике и собственности Федора Николаева, они связаны с ростом безвозмездных поступлений из федерального бюджета в размере 16,5 млрд рублей. 1,5 млрд рублей — дополнительный объем субсидий на подготовку к отопительному сезону. На 676 млн рублей увеличен объем субсидий на сбалансированность местных бюджетов. 1,2 млрд рублей — финансирование капитального строительства 38 ФАПов, 5 детских садов, 8 школ. 684 млн направлены на совершенствование системы здравоохранения, 461 млн — на ремонт систем водоснабжения, 100,4 млн — на финансирование мероприятия по обеспечению жильем сирот.

По результатам поправок доходы областного бюджета на 2022 год прогнозируются в размере 175,9 млрд, на 2023 год — 183,3 млрд рублей. Расходы — 179,8 млрд, на 2023 год — 186,7 млрд рублей. Дефицит на 2022 год — 3,9 млрд, на 2023 год — 3,4 млрд рублей.

— У нас появились подвижки по работе с «ВИСом», с советом директоров, — сообщает Андрей Шимкив. — Поэтому, думаю, что какие-то нормальные решения будут приняты. Давайте дождемся ответа ФАС и уже от этого будем отталкиваться.

При этом, вопреки ожиданиям ряда экспертов и общественников, и во втором слушании бюджета не появилась ранее громко анонсированная поправка, касающаяся финансирования строительства четвертого моста через Обь. Напомним, что в ответ на решение ФАС о повышении тарифа на вывоз ТБО регоператором ООО «Экология-Новосибирск», входящим в ГК «ВИС», председатель заксобрания заявил на заседании бюджетного комитета о том, что в случае, если тариф не будет пересмотрен в сторону уменьшения, депутаты большинством голосов закроют финансирование мостостроительства, которое осуществляет еще одна дочерняя компания ГК «ВИС», из областного бюджета. В настоящее время тон спикера в отношении концессионера практически радикально поменялся.

При этом пока о снижении тарифа речь не идет. В настоящее время арбитражный суд в Москве рассматривает иск к ФАС областного департамента по тарифам. Ранее депутаты и заксобрания области, и горсовета Новосибирска направляли обращения к бывшему и нынешнему руководителям ФАС, в котором требовали признать решение ведомства неправомерным.

Напомним, на итоговой пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что «мусорную» концессию и мост сравнивать нельзя, но когда через ФАС пытаются задним числом в конце года пересмотреть тариф — это неправильно. Он подчеркнул, что понимает позицию и эмоции депутатов.

На минувшей неделе ЦДЖ сообщил, что для урегулирования ситуации в Новосибирске группа «ВИС» поменяла команду переговорщиков с новосибирскими властями. Теперь всеми проектами в регионе будет заниматься Производственная фирма «ВИС» — генподрядчик стройки Центрального моста с развязками. Вместо Кирилла Гапеева ключевым переговорщиком становится гендиректор ПФ «ВИС» Руслан Семенов.

Фото: pixabay.com, автор- ernie114