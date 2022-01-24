ТЭЦ-5 приобрела лабораторию для проверки средств индивидуальной защиты

Это ускорит тестирование и повысит точность проверки электрозащитных элементов, в том числе спецодежды.

С начала 2022 года сотрудники ТЭЦ-5 используют новую автоматизированную лабораторию для проверки перчаток, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты при работе с электрооборудованием. (Фото — на портале СГК Онлайн)

Новые средства защиты должны быть проверены перед началом их использования. А изделия, которые уже находятся в эксплуатации, сотрудники теплоэлектростанций обязаны проверять с определенной периодичностью.

«Например, перчатки диэлектрические по правилам необходимо испытывать каждые 6 месяцев. И кстати, именно перчатки чаще всего не проходят испытания: примерно 20% из них не соответствует требованиям, причина — снижение диэлектрических свойств. То есть они уже не гарантируют полной защиты при работе с электрооборудованием», — рассказал заместитель главного инженера Новосибирской ТЭЦ-5 Федор Ефремов.

Лаборатория состоит из трех стендов. Первый — для испытания средств защиты и инструмента напряжением до 15 киловольт (кВ). Здесь проверяют диэлектрические, то есть не проводящие ток, перчатки, боты, галоши, инструмент с изолирующими ручками. Второй стенд предназначен для испытаний указателей напряжения — приборов для проверки наличия напряжения на токоведущих частях. Третий — для проверки изолирующих штанг, изоляторов и электрооборудования напряжением до 100 кВ.

Вложения в лабораторию составили около 2 млн рублей.

Ранее надежность средств индивидуальной защиты сотрудники ТЭЦ-5 проверяли на старой неавтоматизированной установке, тест занимал больше времени.

Новая лаборатория ускоряет процесс и дает более точный результат. Стенд для элементов спецодежды позволяет проводить автоматические испытания сразу нескольких изделий одновременно. Кроме того, оператору требуется минимальное время для подготовки испытания: во время автоматического тестирования он может уже не контролировать процесс, а готовить к проверке следующее изделие.

Под конкретные задачи сотрудники станции могут создавать до 19 собственных программ тестов. Например, можно программировать подъем и спад напряжения.

За один рабочий день лаборатория может проверить свыше 200 электрозащитных предметов спецодежды и оборудования на надежность защитных свойств.