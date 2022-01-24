Прокуратура заинтересовалась концессиями Новосибирской области?

В правительстве Новосибирской области, возможно, началась прокурорская проверка с целью оценки исполнения требований закона при заключении в 2020- 2021 годах концессионных соглашений по инициативе концессионера. Документ, инициатором которого якобы выступил первый зампрокурора Новосибирской области Сергей Коростылев, появился в соцсетях в аккаунте общественника Владимира Кириллова. Как говорится в документе, «основанием для проверки стало поручение Генпрокуратуры РФ от 10 января, а также обращение депутата Госдумы Дениса Майданова» (Первый заместитель председателя комитета по культуре. — Ред.). Судя по документу, «решение о проведении проверки принято 17 января. Срок проверки — с 18 января по 16 февраля 2022 года».

Редакция Infopro54 обратилась в прокуратуру Новосибирской области с запросом прокомментировать: действительно ли в регионе пройдет такая проверка.

Впрочем, вряд ли эта проверка, если она имеет место быть, затронет много концессий. Во всяком случае региональных. Как отметил экс-директор АО «Центральный мост» Евгений Кожевников, который ранее много работал с концессионными документами, согласно тексту поручения речь идет исключительно о концессиях, заключенных по инициативе концессионера в 2020-2021 годах.

— На уровне области я таких не припомню. Они если и есть, то на уровне муниципальных образований в рамках муниципально-частного партнерства, — пояснил Infopro54 Кожевников. — Не исключаю, что в правоохранительные органы поступил какой-то сигнал по муниципальным концессиям, в них увидели отклонения и сейчас подводят базу под проверку этих вещей.

Собеседник редакции напомнил, что в последнее время в мэрию Новосибирска с предложением о заключении концессий выходили бизнесмены, занимающиеся банным бизнесом. Сейчас рассматривается инициатива по теплосетям. Много вопросов, по словам Евгения Кожевникова, вызывает концессия по остановкам, которая готовится уже несколько лет. Напомним, «остановочная» инициатива муниципалитета уже привлекала внимание Генпрокуратуры. Кроме того, концессионные соглашения по инициативе инвестора в 2020-2021 годах заключались и в районах области.

— Бизнесмен приходит в администрацию с инициативой, на основе его заявления готовится конкурс, в котором предприниматель получает преференции. Проблема в том, что инструмент концессии стали использовать слишком часто и не всегда уместно. Скорее всего, проверка связана именно с этим, — не исключает Кожевников.

Напомним, ситуация с концессионными соглашениями в 2021 году стала предметом пристального изучения депутатов регионального парламента. В итоге в конце года на сессии были озвучены обязательства региона по концессиям: в 2024-2029 годах область должна будет платить по ним от 5,1 до 6,2 млрд рублей. В списке самых крупных концессий, заключенных в 2020- 2021 годах: строительство 6 школ. Срок реализации проекта — 15 лет. Партнер — ООО «Пятая концессионная компания «Просвещение». Капитальные затраты с НДС — около 8 млрд, из них на проектирование — 162 млн, на строительство — 6,4 млрд, на оснащение — 1,3 млрд. Стоимость, включая проектирование, — 72,3 тысячи рублей за кв. м (без оборудования). Рассчитываться за школы область будет до 2036 года и заплатит 14,67 млрд рублей, из них 5,9 млрд — безвозмездно из федерального бюджета, 8,7 млрд — из областного. Средняя нагрузка на областной бюджет в эксплуатационной фазе — 627 млн рублей в год. Однако инициатором этой концессии была область в рамках федеральном программы.

В проработке находятся концессионные проекты по строительству 3 школы в Новосибирске (2,9 млрд рублей), онкоцентра (10 млрд рублей).

С другой стороны, к концессиям, заключенным муниципалитетом Новосибирска, возникало много вопросов. В частности, речь шла о концессии муниципальных бань. Кроме того, в 2021 году Новосибирск расторг соглашение о концессии бассейна «Дельфин».

Кстати, в 2022 году Контрольно-счетная палата Новосибирской области запланировала изучить практику заключения и реализации концессионных соглашений и соглашений о муниципально-частном партнерстве в муниципальных образованиях Новосибирской области.

По данным Минэкономразвития региона, распоряжением правительства Новосибирской области от 01.02.2021 № 23-рп утвержден перечень объектов, право собственности на которые принадлежит или будет принадлежать Новосибирской области, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений. Список был опубликован в феврале 2021 года. В нем содержатся 24 объекта. В том числе 15 объектов в сфере физической культуры и спорта (физкультурно-оздоровительные комплексы и ледовые объекты), 7 — в сфере обработки, захоронения, обезвреживания твердых коммунальных отходов, обеспечения коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (мусоросортировочные комплексы и полигоны) и 2 объекта в сфере здравоохранения и социального обслуживания (онкодиспансер и пансионат для пожилых граждан).