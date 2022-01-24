Новосибирские застройщики на втором месте по объему привлеченных субсидий от ДОМ.РФ

Объем выдачи ипотеки по совместным программам Банка ДОМ.РФ и застройщиков по итогам четвертого квартала 2021 года превысил 1 млрд руб. Это в 4,5 раза больше, чем за третий квартал прошлого года.

Больше всего ипотеки с использованием механизма субсидирования застройщиками Банк ДОМ.РФ выдал в Москве — около 300 млн руб. Среди городов с наибольшими объемами кредитования Новосибирск (290 млн руб.), Краснодар (180 млн руб.), Санкт-Петербург (55 млн руб.), Екатеринбург (45 млн руб.) и Пенза (40 млн руб.), сообщает пресс-служба банка.

— Совместные программы с застройщиками повышают доступность жилья — мы используем этот механизм для дополнительного уменьшения ипотечной ставки до 0,4%. Одновременно решается важная задача по поддержке девелоперского бизнеса через повышение продаж. Это пример синергии, в результате которой выигрывают все участники рынка, – говорит Евгений Шитиков, директор розничных продуктов Банка ДОМ.РФ.

На данный момент Банк ДОМ.РФ реализует совместные ипотечные программы со 100 строительными компаниями в 20 городах России, в ближайшее время планируется подписать еще 75 соглашений в 25 городах. Данные строительные компании реализуют проекты строительства жилья, в том числе с использованием проектного финансирования от Банка ДОМ.РФ. Наиболее крупные из них — «Брусника», «Гранель», MR Group, PRINZIP, «Талан», «Родина», «НДК» и др.