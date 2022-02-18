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ТЭЦ Новосибирска получили первые партии комплектующих для ремонта

  • 18/02/2022, 13:00
Новости Новосибирска
Тепловые электростанции Новосибирска принимают поставки деталей и оборудования для ремонтной кампании 2022 года.

На середину февраля уже проведены торги на поставку для ТЭЦ общей суммой 650 млн рублей. Это обеспечило возможность начала работ: в феврале станции уже приступили к капремонту оборудования.

Ремонт

Самый большой на сегодня объем торгов в Новосибирске СГК провела для программ ремонта оборудования тепловых электростанций. Например, ТЭЦ получили запасные части турбин, насосов и котельного оборудования.

Первые в этом году проекты капремонта уже реализуют ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4: на турбине с генератором и котле.

«Также ТЭЦ получили котельные трубы высокого давления на общую сумму 65 млн рублей. Трубы используют для изготовления поверхностей нагрева котлов в объеме 150 тонн. Основной объем потребуется для ТЭЦ-5, где запланирован капремонт сразу двух энергоблоков. Всего в ремонтную кампанию этого года мы заменим 459 тонн поверхностей нагрева», — рассказал заместитель директора по ресурсному обеспечению Новосибирского филиала СГК Александр Понамарев.

Общая стоимость проведенных торгов 2022 года на середину февраля составила 650 млн рублей.

Цена всей ремонтной кампании на ТЭЦ Новосибирской области в 2022 году планируется в объеме 2,9 млрд рублей. Мероприятия по капитальному, среднему и текущему ремонту затронут 99 единиц оборудования ТЭЦ в Новосибирске и Куйбышеве. Это 35 котлов, 32 турбогенератора и 32 турбоагрегата.

Модернизация

Одновременно теплоэлектростанции СГК готовятся к реализации инвестиционных проектов — идет подготовка к торгам по выбору поставщиков.

Насосы, трубопроводы высокого давления, запорная арматура, охладитель конденсата — это основное оборудование, которое СГК запланировала приобрести для инвестпрограммы для ТЭЦ на 2022 год.

В числе крупных проектов модернизации — строительство системы возврата сточных вод в производственный цикл ТЭЦ-4, завершение установки аппаратов водяной очистки котлов на ТЭЦ-3, замена паропроводов турбоагрегата № 11 на ТЭЦ-4.

Стоимость всей инвестиционной программы 2022 года составит 1,2 млрд рублей.

В целом на рынке удорожание материалов по сравнению с 2020 годом по металлоёмким изделиям — таким, как трубы, металлопрокат, запорная арматура — составило от 50% до 100%, по остальным материалам — порядка 30-50%, рассказал Александр Понамарев.

По поставкам для ТЭЦ СГК удается существенно нивелировать рост цен — за счет заключения рамочных многолетних контрактов с фиксированными расценками или с формульным ценообразованием, которое фиксирует цену на основе заранее определенного расчета.

Фото с сайта СГК

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Рубрики : Энергетика&ЖКХ

Регионы: Новосибирская область Новосибирск Ново

Теги : СГК ремонт оборудования тепловых электростанций Александр Понамарев


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