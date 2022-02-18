В Новосибирске вновь стал вопрос о том, кто возглавит центр по проблемам животных

С начала марта станет вакантным пост директор городского центра по проблемам домашних животных. Официальная причина — истечение срока контракта с действующим директором учреждения Светланой Слесаревой. Об этом мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил в рамках еженедельной пресс-конференции.

— У нее закончился срок контракта, она приняла решение уйти, — заявил глава города. — Это, прежде всего, ее решение.

В то же время директор центра в переписке с корреспондентом Infopro54 еще в конце января называла другую причину как своего ухода, так и ухода ряда коллег.

— Мы приняли решение покинуть это заведение, — сообщала директор центра. — Это как в армии, долг родине отдал и со спокойной совестью — на дембель. Мы что смогли, что успели, то сделали. Разгребли много, в том числе и многие бумаги привели в порядок. Не говорю уже про то, что перестроили работу центра под новые условия и требования действующего законодательства. А дальше пусть ищут человека, готового работать 24/7 за 40 тысяч рублей в месяц и огребаться потом. Плюс постоянная уголовная ответственность висит за каждый покус, освещенный в СМИ. На мне сейчас еще в производстве висят три уголовных дела. Два закрыли.

— Первое — это условия содержания животных, — сообщал Перязев. — Улучшился рацион кормления. Волонтеры помогают в ремонте помещений и вообще в работе центра. Оборудован ветеринарный кабинет. Продолжено сотрудничество с зоозащитниками. В два раза увеличен показатель вакцинации животных от бешенства, обеспечено их лечение. Улучшилась информационная и просветительская деятельность. Учреждение ведет страницы в соцсетях и активную социальную рекламу.

Напомним, что в середине декабря прошлого года в рамках заседания постоянной комиссии горсовета Новосибирска по городскому хозяйству мнения депутатов относительно работы руководства центра разделились. Представители партии власти критиковали директора, настаивая на расторжении контракта. Депутаты от оппозиции, наоборот, выступали в защиту Светланы Слесаревой, напоминая об основных достижениях в работе. О достижениях говорил и руководитель профильного департамента мэрии Дмитрий Перязев.

Директор центра, зоозащитник Светлана Слесарева, заступила на должность в середине ноября 2019 года, сменив прежнего руководителя Андрея Каркавина, к работе которого накопилось немало претензий со стороны общественников-зоозащитников, депутатов, руководства города. Более того, проверка учреждения контрольно-счетной палатой выявила многочисленные нарушения в его финансово-хозяйственной деятельности. Наиболее существенные из них — списание по частям ГСМ, списание техники, транспортных средств, кормов. В ходе проверки были выявлены несоответствие численности работников, факты нецелевого расходования бюджетных средств, отсутствие эффективной системы контроля за их расходованием. Об этом аудиторы КСП сообщали в марте 2019 года депутатам горсовета Новосибирска. 22 октября Каркавин покинул свой пост.

В последнее время в Новосибирске и области было зафиксировано несколько случаев нападения бродячих собак на людей. На минувшей неделе в регионе началась доследственная проверка после сообщения о нападении безнадзорных собак на жителей Барабинска и бездействии властей. Проверку организовали после поручения председателя СК России Александра Бастрыкина.