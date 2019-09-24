Заместитель генпрокурора вынес представление руководству Верхне-Обского бассейнового водное управления

Верхне-Обское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов рассмотрело представление, внесенное заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Юрием Гулягиным, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Отмечается, что основанием для направления акта прокурорского реагирования послужили нарушения закона, допущенные сотрудниками управления при заключении договоров водопользования и принятии решений о предоставлении водных объектов в пользование, оказании государственных услуг, обработке персональных данных, осуществлении закупок для государственных нужд, обеспечении доступа к информации о деятельности названного государственного органа.

Так, заключаемые с субъектами предпринимательской деятельности договоры водопользования не соответствовали обязательной форме примерного договора, в них отсутствовали ссылки на утвержденные программы регулярного наблюдения за состоянием водного объекта и его водоохраной зоны, — уточнили в Генпрокуратуре.

Кроме того, на заявителей неправомерно возлагалась обязанность пройти процедуру согласования хозяйственной деятельности, в том числе перед началом ее осуществления, в иных государственных органах, что приводило к нарушению прав заинтересованных лиц приступить к использованию водного объекта с момента регистрации договоров и решений в водном реестре.

Среди нарушений также значатся не отвечающие требованиям законодательства оформляемые согласия на обработку персональных данных заявителей – граждан.

— А от юридических лиц неправомерно принимались копии учредительных документов, — отметили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, утверждаемые Верхне-Обским бассейновым водным управлением планы водоохранных мероприятий не предусматривали конкретные виды работ, направленные на сохранение и восстановление водных объектов, в том числе их оборудование сооружениями для защиты от загрязнения, засорения, заиливания и истощения вод.

Не во всех случаях инициировался вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности в связи с нарушением сроков предоставления проектов планов водоохранных мероприятий на утверждение.

К тому же, на официальном сайте названного управления не были размещены административные регламенты предоставляемых государственных услуг.

Допускались нарушения законодательства при запросе у поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ценовой информации для осуществления государственных закупок.

Отмечается, что по результатам рассмотрения представления Верхне-Обским бассейновым водным управлением приняты конкретные меры по недопущению подобных нарушений впредь, к дисциплинарной ответственности привлечено виновное должностное лицо.

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