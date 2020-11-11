Тельцы, Близнецы и Овны самые общительные среди абонентов Tele2

Самыми разговорчивыми абонентами оказались Тельцы, а самыми необщительными – Весы и Скорпионы. Они звонили и пользовались интернетом даже меньше Рыб, которых астрологи считают не слишком коммуникабельными.

Лидерами по продолжительности разговоров второй год подряд остаются Тельцы, в 2020 году они проговорили на 1,2 млрд минут (на 13%) больше, чем годом ранее. В тройке лидеров также Близнецы и Овны. Аналитика показывает, что их любовь к личному общению не зависит от внешних обстоятельств. В прошлом году они также возглавляли рейтинг самых разговорчивых знаков зодиака. Всем им астрологи приписывают общительность, деятельную натуру, а также трудолюбие и упорство.

Обладатели этих же знаков зодиака чаще остальных пользовались мобильным интернетом. Только в этом списке по количеству скачанного дата-трафика лидируют Близнецы, на второй строчке рейтинга – Овны, на третьей – Тельцы. В этом году им понадобилось на 60% больше интернет-трафика, чем в прошлом.

В 2020 году представители разных знаков зодиака чаще всего общались друг с другом в апреле – в период строгой самоизоляции людям понадобилось наибольшее количество минут разговоров, чтобы быть на связи с друзьями и близкими. Максимальное число гигабайтов скачали в августе – именно в этом месяце клиенты Tele2 стали чаще путешествовать по России и за границу.

В целом в апреле-сентябре этого года клиенты Tele2 общались друг с другом больше, чем в аналогичный период прошлого года – плюс 13% времени на линии. Потребление мобильного интернета выросло на рекордные 60%.

Наименее общительными и в 2020-м, и в 2019 году оказались Весы и Скорпионы. На третьем месте в списке знаков зодиака, которые меньше всего пользуются услугами связи, – Стрельцы. Интересно, что представители этих трех знаков говорили и качали меньше, чем Рыбы, которых астрологи называют не слишком общительными.

Интересно, что большинство представителей «разговорчивых» знаков зодиака (Близнецы, Овны и Тельцы) предпочитают двухсимочные смартфоны Honor Dua-L22 и Samsung SM-A105F/DS. Среди обладателей Apple IPhone 7, например, лидируют Близнецы, Девы и Тельцы. Среди поклонников Xiaomi Redmi 7A больше всего Весов и Скорпионов.

Самые распространенные мужские имена среди всех знаков зодиака – Александр, Сергей и Алексей. Женщин чаще всего зовут Елена, Татьяна и Наталья.

Фото предоставлено пресс-службой компании