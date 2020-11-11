Банк «Левобережный» продолжает выдавать льготные кредиты на благоустройство загородных домов

Кредит выдается в рамках соглашения между Министерством сельского хозяйства РФ и Банком «Левобережный». Его можно направить на ремонт помещений, покупку и монтаж оборудования для централизованного или автономного электро-, водо- и газоснабжения, водоотведения и отопления. Работы должны производиться подрядчиками по договору.

Льготный кредит на благоустройство домовладений можно оформить на сумму до 250 тысяч рублей под 5% годовых. Срок – от 6 месяцев до 5 лет. Кредитные средства перечисляются на счет подрядчика-поставщика услуг. Выполнение работ подтверждается актом.

Взять целевой потребительский кредит в Банке «Левобережный» (ПАО) на повышение уровня благоустройства могут люди, проживающие на сельских территориях Новосибирской, Кемеровской, Томской областей, Красноярского и Алтайского краев.

Условия предоставления кредита уточняйте на сайте, в офисах или по телефону единой справочной службы: 8-800-3333-555.

Фото предоставлено пресс-службой банка