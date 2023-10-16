Теле и радио сигналы пропадут в Новосибирске 16-22 октября

В Сибирском региональном центре Российской телевизионной и радиовещательной сети предупредили, что из-за технических работ в городе и нескольких районах не будет сигнала.
Кратковременные отключения телерадио сигнала произойдут: в Новосибирске, Багане, Здвинске, Венгерово, Завьялово, Карасуке, Куйбышеве, Линево, Сузуне, Татарске, Чистоозерном, Юртах.
Перебои будут наблюдаться с 16 по 21 октября.
― В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Приносим извинения за возможные неудобства, ― сообщили на сайте РТРС.
Фото: freepik.com — serhii_bobyk
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