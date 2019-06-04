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Tele2 дарит новосибирским абонентам билеты на «Счастье»

  • 04/06/2019, 15:59
Каждый абонент Tele2 может заказать себе и двум свои друзьям билеты на премьерный показ фильма на официальном сайте проекта.

Tele2 дарит новосибирским абонентам билеты на «Счастье»Tele2 дарит своим абонентам возможность бесплатно попасть на специальные показы киноальманаха «Счастье — это… Часть 2» в рамках совместного конкурса компании Disney и Tele2 «Кино по другим правилам». Гости премьерного кинопоказа в Новосибирске смогут пройтись по красной ковровой дорожке и получить бесплатный попкорн.

Кинопроект компании Disney «Счастье – это…» объединил семь историй о счастье в киноальманах, который выходит в широкий прокат 8 июня в Новосибирске, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Челябинске. В Новосибирске показы фильма «Счастье – это…» пройдут 8 июня в кинотеатре «Аура» (ул. Военная, д. 5) в 15:30 в зале №1 и в 15:45 в зале №7. Каждый абонент Tele2 может заказать себе и двум свои друзьям билеты на премьерный показ фильма на официальном сайте проекта.

«Счастье – это…» — проект компании Disney в России, который дает возможность начинающим режиссерам осуществить мечту и снять кино для большого экрана. Tele2 поддержала этот проект, но, в интересах своих абонентов – объявила конкурс «Кино по другим правилам», в рамках которого дала шанс своим абонентам снять короткометражный фильм для большого экрана даже без профессионального режиссерского образования.

В финал конкурса «Кино по другим правилам» попали пять человек из 120, чьи видеоролики были отобраны авторитетным жюри проекта «Счастье – это…». В жюри вошли признанные мастера киноиндустрии: Владимир Грамматиков, Федор Бондарчук, Сергей Лукьяненко, Павел Лунгин, Андрей Мерзликин, Анна Михалкова, Джаник Файзиев, Владимир Хотиненко и Оксана Карас. Интересы абонентов Tele2 представлял Андрей Патока, заместитель генерального директора компании по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов.

В ходе нескольких конкурсных этапов эксперты отобрали лучших сценаристов, режиссеров и часть актерского состава для будущего фильма. Победители прошли трехдневное обучение в Московской школе кино, после чего защитили свои работы перед экспертами. Победителем и лучшим автором фильма стал абонент Tele2 из Санкт-Петербурга Николай Шишкин: народный режиссер и снял одну из семи новелл киноальманаха «Счастье – это…».

—  Tele2 всегда поддерживает стиль жизни и увлечения своих абонентов: будь то необычные виды спорта, творческие хобби или социальные активности. Специально для участников конкурса “Кино по другим правилам” мы собрали на портале проекта материалы, которые помогали создать качественную короткометражку: советы профессионалов, интересные киноприемы, обучающие видео. Все финалисты смогли окунуться в настоящую кинематографическую среду, попасть на настоящую съёмочную площадку и осуществить свою режиссёрскую мечту, — говорит коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Максим Соловьев.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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