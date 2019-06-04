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Что будет с проектом по расширению клиники Мешалкина?

Его перспективы прокомментировал губернатор Новосибирской области.
  • 04/06/2019, 15:41
Автор: Юлия Данилова
Что будет с проектом по расширению клиники Мешалкина?
Предполагается, что в расширение клиники Мешалкина будут вложены около 8 млрд рублей.

— Нам придется дождаться нового руководителя (Клиники. — Ред.), который перехватит эти проекты. Но мы не допускаем задержек в реализации этих планов, — заявил во время пресс-подхода губернатор Новосибирской области Андрей Травников, отвечая на вопрос журналистов, как ситуация, сложившаяся в клинике, повлияет на проект.

Он напомнил, что на прошлой неделе прошла встреча правительства области и представителей корпорации «Ростех», подтвердивших, что заявленный ими ранее объект будет реализован в Новосибирске.

На территории клиники Мешалкина появится диагностический центр Ростеха

На территории клиники Мешалкина появится диагностический центр Ростеха

— Надеемся, что на изменение сроков реализации проекта в целом эта ситуация никак не повлияет, — добавил Травников.

Напомним, ранее экс-директор клиники Мешалкина Александр Караськов пояснял корреспонденту InfoPro54, что в 2019 году на реализацию проекта по расширению клиники из федерального бюджета в область поступит около 240 млн рублей. По его словам, курировать тему теперь будет новый руководитель — Александр Чернявский, который до сентября работает в статусе и.о. Предполагается, что в расширение клиники Мешалкина будут вложены около 8 млрд рублей.

Напомним, замдиректора клиники, сердечно-сосудистый хирург Евгений Покушалов является обвиняемым по делу о хищении более 1 млрд рублей. 3 июня стало известно, что в отношении Александра Караськова (крупного сердечно-сосудистого хирурга) и его супруги, занимавшей пост замдиректора клиники по организационно-клинической работе, также возбуждено уголовное дело. На майской сессии он сложил с себя полномочия депутата регионального парламента. Сегодня стало известно, что Александр Караськов госпитализирован.

Фото: автора

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