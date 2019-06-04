Декларации о доходах представили более 13,2 тысяч гражданских и муниципальных служащих

В правительстве Новосибирской области рассмотрели предварительные итоги декларационной кампании 2019 года и актуальные вопросы применения антикоррупционного законодательства, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщила заместитель руководителя департамента организации управления и государственной гражданской службы администрации губернатора и Правительства Новосибирской области Татьяна Деркач, сведения о доходах за отчетный период 2018 года представили более 13,2 тысяч гражданских и муниципальных служащих, а также лиц, замещающих государственные должности Новосибирской области и муниципальные должности. При этом в 2019 году декларанты всех категорий впервые представляли справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в электронном виде в форме СПО «Справки БК».

Отмечается, что анализ поданных сведений показал, что 20 муниципальных депутатов не исполнили установленную федеральным законодательством обязанность, информация о чем направлена в соответствующие советы муниципальных районов, а также в прокуратуру Новосибирской области. Напомним, что непредставление сведений является основанием для досрочного прекращения полномочий.

В настоящее время всеми кадровыми подразделениями государственных органов региона и органов местного самоуправления проводится анализ представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год. По его результатам при выявлении оснований будут инициированы проверки достоверности и полноты представленных сведений, осуществление контроля за расходами.

В пресс-службе правительства напомнили, что по итогам декларационной кампании прошлого года почти 100 чиновников в Новосибирской области наказаны: по результатам проверок к дисциплинарной ответственности привлечено 93 служащих, двое из которых – уволены в связи с утратой доверия.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области