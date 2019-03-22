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Tele2 и Red Bull договорились о проектах по другим правилам

  • 22/03/2019, 16:46
Tele2 и Red Bull договорились о долгосрочном сотрудничестве, основой которого стали схожие ценности компаний.

Tele2 и Red Bull договорились о проектах по другим правиламДоговоренности делают Tele2 единственным мобильным оператором – партнером сразу нескольких мероприятий Red Bull в России. Первым проектом в рамках стратегического партнерства станет аквашоу Red Bull Jump&Freeze, которое состоится 24 марта в Екатеринбурге. Tele2 учредила на соревновании собственную номинацию и подготовила для гостей особые условия.

В этом году партнерство Tele2 с Red Bull начнется с зимнего соревнования с элементами вольного плавания на горнолыжном курорте «Уктус». Популярное аквашоу Red Bull Jump&Freeze выходит за рамки традиционных экстрим-мероприятий и вписывается в философию «Других правил» Tele2. Сноубордисты и лыжники спустятся со снежного склона прямо в наполненный водой бассейн. При этом экстремалы должны исполнить невероятный трюк и создать креативный образ.

Tele2 представит на аквашоу собственную номинацию «Прыжок по другим правилам». В ней будут соревноваться участники, которые выберут любой вид снаряжения, за исключением горных лыж или сноуборда. Спортсмены должны удивить публику и жюри не только оригинальным снарядом, но и необычным костюмом. Победители номинации Tele2 выиграют поездку на двоих – на этап чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race в Казани.

Оператор подготовил для гостей и клиентов особые условия посещения мероприятия. Смельчакам придется окунуться в бесшабашный мир Red Bull Jump&Freeze с головой, и бодрящего купания в прохладную мартовскую погоду им не избежать. Чтобы участники спуска согрелись, Tele2 обустроила теплую lounge-зону. Гости шатра могут воспользоваться удобными шезлонгами, теплыми пледами, Wi-Fi и зарядными станциями.

Популярные и зрелищные мероприятия не всегда получается наблюдать с выигрышного ракурса, поэтому Tele2 предложила свое решение. Оператор организует для гостей онлайн-трансляцию соревнований на большом экране в шатре Tele2. Те, кто пока примеряются к участию в соревнованиях Red Bull, могут прокатиться «по-другому». В VR-кинотеатре Tele2 начинающие экстремалы совершат виртуальный фрирайд-спуск по живописным склонам сочинских гор на 4G-скоростях.

На аквашоу абоненты Tele2 смогут бесплатно выпить согревающий напиток, а все участники спуска получат набор, в который входят непромокаемый чехол, снуд для сноубордистов и браслет фестиваля.

Tele2 поддерживает аквашоу Red Bull Jump&Freeze второй год подряд. Следующее мероприятие Red Bull, партнером которого выступит Tele2, – российский этап чемпионата мира по авигонкам Red Bull Air Race. Состязание состоится 16 июня в Казани. В ходе соревнований пилоты на легких сверхманевренных самолетах на скорости 370 км/ч пройдут трассу, обозначенную 25-метровыми пилонами.

 Tele2 – это бренд, который бросает вызов существующим правилам и стереотипам, и в этом смысле философия и ценности Red Bull очень близки и понятны нам. Мероприятия Red Bull всегда яркие, нестандартные, вызывают огромный интерес и вдохновляют десятки тысяч людей по всей стране. Благодаря технологиям и механикам Tele2 общая аудитория каждого события значительно расширяется, а непосредственные участники получают дополнительные эмоциональные и рациональные преимущества. Это прекрасный пример синергии двух сильных брендов. Основываясь на успешном опыте партнерства, компании приняли решение расширить сотрудничество до пяти проектов в год, отметила директор по маркетингу Tele2 Инна Походня.

Фото пресс-служба компании

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