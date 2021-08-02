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Tele2 не откажется от «других правил» при новом генеральном директоре

  • 02/08/2021, 13:28
Новости компаний
Мобильный оператор сохранит прежнюю стратегию развития бренда.

Об этом рассказал журналистам во время пресс-встречи в Новосибирске новый руководитель компании Андрей Патока.

Для генерального директора Tele2 Андрея Патоки встреча с представителями сибирских СМИ стала первой с момента вступления в должность. По словам топ-менеджера, он не планирует кадровых перестановок внутри компании. Нет планов и по изменению текущей стратегии развития бизнеса.

Это связано с тем, что, во-первых, Андрей Патока сам выходец из Tele2, а значит, член сложившейся команды. Во-вторых, на прежней должности он занимался маркетингом и развитием продукта, то есть разрабатывал и претворял в жизнь стратегию, которая позволяет компании успешно конкурировать с другими лидерами рынка и показывать выдающиеся результаты по выручке, прибыльности, а также по темпам их роста.

Что касается размера абонентской базы, по которой компания пока уступает операторам «большой тройки», то это отставание, по мнению Андрея Патоки, постепенно сокращается.

Устраивает ли нас наше положение по этому показателю? Конечно, мы хотим большего. Очень хочется быть номером один. Но мы наращиваем базу не любой ценой. Для нас очень важно, кто наши клиенты. Важно, чтобы пользователи разделяли ценности нашей компании. Чтобы сервисы и услуги, которые мы предлагаем, действительно были им нужны, — объясняет гендиректор компании. — Прежде всего, речь идет о качественном быстром интернете в стандарте 4G. И поскольку число пользователей мобильного интернета продолжает стремительно расти, я уверен, что и число наших клиентов будет увеличиваться. В том числе – за счет качества наших сервисов, внедрения новых услуг и стратегии «других правил», которая позволяет нам создавать уникальные для телеком-рынка продукты.

Андрей Патока признаёт: он гордится тем, что компания с госучастием сумела стать на высококонкурентном рынке сотовой связи законодателем трендов. По словам главы Tele2, у оператора сегодня лучший конструктор тарифов, выгодные предложения по роумингу, а также продукты, не имеющие аналогов на рынке. Например, возможность обменивать, дарить или продавать минуты и гигабайты другим абонентам и даже менять остатки минут на просмотр кино. Имеются в арсенале компании и новые интересные продукты и услуги, которые готовят к выводу на рынок.

Например, недавно компания запустила в Москве актуальный для жителей столицы сервис «Смарт Паркинг». Он реализуется совместно с компанией «Мобильные решения». Суть услуги – облегчить жителям столицы процесс оплаты парковок. Напомним, в столице сегодня львиная доля парковок платная. И специальное устройство, доступное на сайте f.tele2.ru, в автоматическом режиме выполняет за человека все операции для успешного паркинга: определяет тариф, оплачивает стоянку, начинает и завершает парковочную сессию. При увеличении числа платных парковочных мест по стране, гаджет найдет применение и в других мегаполисах.

Рассказал Андрей Патока и о готовности инвестировать в развитие сети в Сибири, отметив, что в Новосибирске компания уже запустила весной этого года два мощных дата-центра, задача которых – обеспечить централизованное управление всей сетью Tele2 в Сибири и на Дальнем Востоке с помощью «облачных» технологий.

— Для нас – это безопасный и удобный способ обработки данных, для наших клиентов –новые возможности в области связи, — считает генеральный директор Tele2.

Модернизация сети предполагает в  том числе развертывание порядка 500 базовых станций в сибирских регионах до конца текущего года. Часть из них — ёмкостные, необходимые компании для перераспределения нагрузок в условиях постоянно растущего трафика, часть — для увеличения зоны покрытия сетью 4G. При этом, как уточнил директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Дмитрий Кромский, компания будет ставить «вышки», проявляя гибкость в выборе локаций для размещения оборудования и опираясь как на собственные прогнозы роста потребления трафика, так и на реальные изменения показателей.

По данным ПАО «Ростелеком», выручка компании от мобильной связи в 2020 году составила 176,96 млрд руб., абонентская база Tele2 (с учетом MVNO «Ростелекома») — 46,6 млн клиентов.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики : Телекоммуникации

Регионы: Россия

Теги : Андрей Патока «облачные» технологии Tele2 4G


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