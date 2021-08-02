Диагностика и ремонт ноутбуков в Новосибирске

Не стоит пытаться ремонтировать ноутбук самостоятельно, для этого нужны профессиональные знания. Если их нет, ситуацию легко усугубить и полностью вывести компьютер из строя. Лучше не рисковать и нанести визит в один из сервисных центров https://centr-servisov.ru/novosibirsk/remont-noutbukov.htm Новосибирска. Важно понять, что именно спровоцировало неисправность.

Профессиональная диагностика и ремонт ноутбуков

Перед ремонтом проводится профессиональная диагностика, направленная на выявление неисправностей:

корпуса;

батареи;

материнской платы;

видеокарты;

жесткого диска.

Корпуса ноутбуков чаще всего страдают в результате механических воздействий. Клавиатуру легко повредить, случайно залив ее кофе, чаем или водой. Самыми серьезными считаются проблемы с видеокартой и материнской платой.

В сервис следует обратиться, если компьютер не заряжается или возникла неисправность шлейфа. При наличии проблем с программами или системой охлаждения.

Устранение самых распространенных поломок ноутбука

Корпус ноутбука представляет собой сложное изделие, насчитывающее многочисленные крышки, планки, панели крепежи. Его повреждение не всегда критично для работоспособности мобильного компьютера, но причиняет неудобства собственнику. Если поломалась верхняя крышка экрана или петли, их можно заменить.

Опытный мастер сумеет помочь и при наличии проблем с блоком питания компьютера. Потребность в ремонте зарядки возникает при обрывах или замыкании в кабеле либо разъеме. В остальных случаях блоки питания рекомендуется менять, поскольку ремонтировать электронику трудно. Корпус аккумуляторных батарей обладает плотной компоновкой, зачастую все детали залиты герметиком. Обычно для замены используют универсальную зарядку, но бывают исключения. В таких случаях нужно полагаться на мастеров сервисного центра. На неисправность блока питания указывают проблемы с зарядкой и включением техники, отсутствие индикации заряда.

Причиной выхода клавиатур из строя обычно становится пролитая на них жидкость, повреждения механического характера. Иногда такое случается в результате обрыва проводников и выхода из строя электронной части. Перед ремонтом важно учесть, что для разных модификаций компьютеров применяются различные клавиатуры. Отличия состоят в креплениях, конфигурации, шлейфе. Опытные специалисты ремонтники прекрасно знают обо всех этих нюансах. Мастера сумеют заменить отвалившиеся клавиши, подберут оптимальный тип крепления. В большинстве случаев из строя выходят пластиковые крепежи кнопок. При поломке металлических элементов потребуется замена всей клавиатуры. Обращайтесь в сервис, если имеет место эффект залипания или клавиши не срабатывают вообще.

При необходимости специалисты проведут диагностику неисправностей материнской платы мобильного компьютера. Это один из самых дорогостоящих видов ремонта, требующий замены микросхем. Восстановление материнской платы, хоть и затратное мероприятие, все равно обходится дешевле покупки новой.

Для починки разъема питания, еще одной неисправности, с которой сталкиваются владельцы ноутбуков, необходимо изъять материнскую плату, извлечь разъем, после чего впаять другой.

О поломке материнской платы свидетельствует невозможность включения компьютера, когда даже светодиоды не горят. Возможен и другой вариант – питание техники включается, индикаторы загораются, но ноутбук не грузится. Самопроизвольное включение компьютера, перегрев процессора – все это служит поводом проконсультироваться с мастером.

Если из строя вышла видеокарта, придется выполнять замену видеочипа – перепаивать микросхему. Важно учесть, что крупные видеосхемы не выдерживают многочисленных паек, вероятность брака увеличивается с каждым разом.

Жесткие диски выходят из строя при повреждении их магнитной поверхности. Повреждения программного свойства можно устранить в отличие от аппаратных. Если жесткий диск поломался, его придется менять на новый. Перед мастерами ставится задача переноса данных с испорченного элемента.

Если с жесткого диска нет загрузки или ноутбук тормозит, покажите компьютер специалистам.

Установить неисправность ноутбука, и спровоцировавший ее фактор поможет профессиональная диагностика. Важно найти хороший сервисный центр в Новосибирске, в котором трудятся квалифицированные мастера, способные справиться с поломкой любой сложности.