Венгрия возобновляет выдачу туристических виз россиянам

Об этом сообщает РБК со ссылкой на оператора визовых центров VFS Global.

— Начиная со 2 августа 2021 года визовые центры Венгрии начинают прием документов по туристической цели поездки, — говорится в сообщении оператора.

Помимо обычных подтверждающих документов к заявке на визу необходимо приложить свидетельство о вакцинации от коронавируса. Те, кто переболел COVID-19 за последние полгода, также могут въехать в страну без ограничений, но должны подтвердить это. Подтверждающими документами являются первый положительный тест, сделанный после этого отрицательный тест и справка врача о том, что пациент переболел COVID-19. Все три должны быть на английском языке или с английским переводом.

Напомним, для посещения Венгрии подходит любая российская вакцина. Свободный въезд в страну для россиян с иммунитетом от коронавируса открыт с 27 июля.