Рекламодателям

Tele2 осталась самым быстрорастущим оператором мира несмотря на пандемию

  • 30/07/2021, 12:12
Сибирь – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подтвердил мировое лидерство по темпам роста.

Новости компанийНесмотря на коронакризис по итогам 2020 года компания показала лучший органический прирост мобильной выручки относительно рынка. Заключение сделано Tele2 на основе банка данных Analysys Mason – международной компании, которая специализируется на консалтинговых услугах в телекоммуникациях и медиа. В исследовании рассматривалось более 300 операторов по всему миру. В 2016-2020 гг. Tele2 демонстрировала среднегодовые темпы роста сервисной выручки в номинальном выражении относительно рынка в 11,4%.

С 2015 года Tele2 показывает двузначные темпы роста в номинальном выражении. При этом доля оператора на рынке увеличилась в 2016-2020 гг. с 12% до 18%. Компания заняла первое место по среднегодовым темпам роста мобильной выручки с результатом 11,4%, опередив на 3,9 п. п. Telecom Argentina и на 4,1 п. п. – нигерийскую компанию Airtel. Отрыв от тайского TrueMobile составил 5,1 п. п. Обладателя 5-го места – польского оператора Play – Tele2 обошла на 5,4 п. п., а китайского China Telecom – на 7,1 п. п.

Исследование проводилось на основе банка данных Analysys Mason, всего было рассмотрено 329 операторов. Эксперты Tele2 оценивали органический рост в номинальном выражении зрелых операторов с мобильной выручкой более 1 млрд долларов в 2016 году, чтобы исключить малых операторов и стартапы. Это уже третье исследование, по итогам которого Tele2 становится самым быстрорастущим оператором мира. Ранее аналогичный вывод был сделан на основе базы данных GSMA и Analysys Mason.

Светлана Скворцова, директор по стратегическому планированию Tele2:

«Модель бизнеса Tele2 направлена на то, чтобы предвосхищать ожидания клиентов в условиях однообразности на рынке. «Другие правила» помогают нам предлагать пользователям инновационные продукты и регулярно выводить на рынок killer offers, которые меняют стандарты отрасли и заставляют конкурентов копировать наши сервисы. Успешная стратегия позволила нам адаптировать бизнес ко всем вызовам 2020 года, перестроить процессы и несмотря на пандемию добиться впечатляющих финансовых и операционных показателей. В результате даже по итогам кризисного года Tele2 сохранила статус самого быстрорастущего оператора на глобальном рынке. Это снова доказывает, что наши решения и подходы являются передовыми не только с точки зрения российского, но и мирового опыта».

В 2020-м пандемийном году Tele2 увеличила выручку на 13,6%, а число активных пользователей интернета – на 20% год к году. На фоне потери абонентов или стагнации набора базы другими операторами Tele2 удалось увеличить число клиентов. Компания сосредоточилась на строительстве сетей и увеличении их мощности с учетом роста нагрузок и миграции трафика. В экстремальных условиях Tele2 сохранила высокое качество сервисов. Компания увеличила число регионов присутствия до 68, запустив услуги в Республике Алтай. В рамках платформы «Другие правила» Tele2 продолжила предлагать абонентам инновационные цифровые сервисы и под влиянием коронакризиса радикально сократила время вывода на рынок продуктов. Для сохранения эффективности бизнес-процессов в пандемию Tele2 сделала фокус на развитии цифровых каналов и создании новых сценариев доставки SIM-карт. В 2020 году «фабрика MVNO» Tele2 вышла в направление запуска проектов для известных личностей.

Фото предоставлено пресс-службой компании

582

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : технологии сотовый оператор связь Tele2


0
0
Новости Сибири

Новостройки Новосибирска

Объем внешней торговли Сибири вырос на 15%

29/07/2021, 10:01

Транспортную развязку на границе Кузбасса и Новосибирской области откроют для движения в сентябре нынешнего года

26/07/2021, 19:24

Число банкротств среди физлиц в Сибири выросло до 9,2 тыс. человек

26/07/2021, 10:09

Актуальный разговор

Актуальный разговор

По итогам первого полугодия в физическом объеме экспорт леса уменьшился на 11,5%

Все материалы
Лента новостей

Мобильная связь стала менее доступной

30/07/2021, 16:15

Как стартапу выйти за рубеж и не потерять деньги

30/07/2021, 15:30

Тренд на дезурбанизацию сохраняется

30/07/2021, 14:41

Сразу трех новосибирцев будут судить за сбор сведений и разглашение банковской тайны

30/07/2021, 13:34
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Степан Сухих: не бояться и считать деньги
22/07/21, 16:11

Новости компаний

Контакт-центр для бизнеса Банка Уралсиб начал работать в режиме 24/7

30/07/2021, 12:53

Выручка нефинансовых сервисов Сбера выросла в три раза в I полугодии

30/07/2021, 11:35

Клиенты ВТБ Онлайн смогут менять валюту по заданному курсу

30/07/2021, 11:06

Выгодное решение для пенсионеров в Банке Акцепт!

30/07/2021, 11:03

Где Вы планируете отдыхать этим летом?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирской области

Новосибирская область получит 2,5 млрд рублей бюджетных кредитов для погашения долгов

Коррупция на дорогах: нарушения есть? А если найдем?

Park Cafe в Первомайском сквере Новосибирска снесут по решению суда

Внешнеторговый оборот Новосибирской области вырос на 11,5%

Область хочет привлечь в регион федеральные деньги через промышленников

Финансы

Фондовый рынок устроен так, что сценарии на нем практически не повторяются

Фондовый рынок устроен так, что сценарии на нем практически не повторяются

Предпринимателям разрешили пересчитывать стоимость патента в меньшую сторону

Выдача автокредитов в Новосибирской области выросла на 69%

ЦБ повысил ключевую ставку до 6,5% впервые с 2014 года

«Юнико Металл» увеличит выручку на 20%

Политика

Новости Новосибирска

«Красные» обвиняют «Зеленых» в создании предпосылок для сибирского майдана

Генеральная прокуратура потребовала закрыть ютуб-канал городского депутата

Мэра Новосибирска сватают в будущие президенты РФ

Ушел из жизни экс-глава Новосибирской области

Кто громче и скандальнее отзовет мэра Новосибирска?

Недвижимость

Новости Новосибирской области

Тренд на дезурбанизацию сохраняется

Выставочный павильон-недострой на берегу Оби продан

Проект ГК «Расцветай» оценил главный архитектор Москвы

Левобережье Новосибирска — место комфортного проживания

В Новосибирске регистрируется 400 — 500 ипотечных сделок ежедневно

Технологии

Графеновые нанотрубки сделали киберпротезы рук чувствительными к сенсорным экранам

На банкноте в 200 рублей будет антисептическая защита

Студент НЭТИ разрабатывает браслет-помощник для детей с аутизмом

Новосибирской водой заинтересовалось «Роснано»

Новосибирская область хочет заключить несколько соглашений с «РОСНАНО»

Телекоммуникации

Телекоммуникации

Мобильная связь стала менее доступной

Год в цифре: голос новосибирцев уходит в LTE

МегаФон создал голосового ассистента для абонентов

МегаФон запустил обучающую платформу для защиты от киберугроз

МТС увеличила выручку на облачном рынке в 6,5 раз с начала 2021 года

Агропром

Новости Новосибирской област

Новосибирская область отправила за рубеж почти 300 тысяч тонн сельскохозяйственных культур

Почему выросла цена на овощи в новосибирских магазинах?

Фабрику депутата Заксобрания не пускают в банкротство

У производителей практически закончилась гречка

Новосибирская область снова претендует на грант для развития научно-образовательного центра

Транспорт

Новости Новосибирска

1 августа в Новосибирске запустят новый речной маршрут

Пандемия заставила новосибирцев в 8 раз чаще ездить на такси

Для «Городской электрички» рядом с НГУ откроют новую остановку

Документы для получения инфраструктурных кредитов нужно подготовить до ноября

Травников планирует обратиться с проектом городской электрички в правительство РФ

Медицина

Новости Новосибирска

В Новосибирске закроется один из ковид-госпиталей

В Новосибирскую область поступила первая партия вакцины «Спутник-Лайт»

Графеновые нанотрубки сделали киберпротезы рук чувствительными к сенсорным экранам

В Новосибирской области развернуто более 6,5 тысяч коек для пациентов с коронавирусом

Почти полтора миллиарда рублей поступит в ковид-госпитали Новосибирской области

Авто

Новости Новосибирска

Выдача автокредитов в Новосибирской области выросла на 69%

Продажи подержанных автомобилей премиум-сегмента выросли на 68%

Названы самые популярные подержанные автомобили на вторичном рынке в регионе

С 1 июля дилеры Lada поднимут цены на все модели бренда

Роскошь и комфорт нового GLE купе

Туризм

Новости туризма

Обновленный список ограничений и требований к путешественникам по России

С 1 августа появятся новые льготы для путешественников

Актуальный список ограничений, которые ждут туристов при путешествии по России

Роспотребнадзор отменил ПЦР-тесты для возвращающихся из-за границы привитых россиян

УФАС будет следить за ценами в Новосибирске во время чемпионата мира по хоккею

Общество

Новости Новосибирска

Кикшеринговая компания инвестирует в сеть велодорожек в Академе

В Новосибирске закроется один из ковид-госпиталей

1 августа в Новосибирске запустят новый речной маршрут

50 тысяч рублей получат работодатели региона за каждого трудоустроенного безработного

Мостовая концессия позволит обновить городские инженерные сети

Стиль жизни

Новости Новосибирска

VIP-club объединяет несколько поколений

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Большинство салонов Новосибирска застряло в 90-х

Впервые состоялся турнир по игре в кёрлинг среди команд общественного объединения «VIP-club»

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Июль 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×







×
Наверх в Новости Новосибирска