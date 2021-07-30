Выручка нефинансовых сервисов Сбера выросла в три раза в I полугодии

Выручка всех нефинансовых сервисов группы Сбербанка, включая технологический бизнес, выросла в три раза за первое полугодие 2021 года и составила 74,7 миллиардов рублей, следует из отчетности за первое полугодие 2021 года. Существенную прибыль показала облачная платформа Сбера – SberCloud, которая за первое полугодие показала 5-кратный рост выручки до 3,7 млрд руб.

Банк все активнее масштабирует свои собственные технологических решения. Так, число внешних разработчиков на своих решениях, включая технологическую платформу Platfom V, маркетплейс смартапов SmartMarket, SberCloud выросло в 9 раз и достигло 25 000 человек.

Запущены новые продукты, такие как платформа видеоконференций Jazz by Sber, платформа Visper, позволяющая генерировать контент с помощью цифровых персонажей.

Виртуальным ассистентом Салют пользуются 6 млн человек, он уже работает в самых разных умных устройствах – SberBox, SberPortal, ТВ-медиацентре SberBox Top, операционной системе Салют ТВ, есть даже Салют для отелей. Для Салюта уже разработано более 500 сторонних приложений.