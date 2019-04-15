Tele2 проанализировала активность абонентов на горнолыжных курортах с помощью технологий big data

Tele2 проанализировала активность абонентов с декабря 2018 года по март 2019 года на основе технологий «больших данных». В общей сложности клиенты Tele2 во время пребывания на 36 главных курортах РФ скачали и отправили 4,84 Пб – против 0,52 Пб в прошлом сезоне. Таким образом, потребление интернет-трафика выросло почти в 9,3 раза. Абоненты активно общались по телефону, хотя рост потребления голосовых услуг оказался более скромным. В целом клиенты проговорили примерно 280 млн минут, что в 2,2 раза превышает результат сезона 2017-2018 гг.

Список курортов по объему потребленного трафика возглавил сочинский «Роза Хутор», где клиенты Tele2 скачали и отправили 873 Тб. Посетители горнолыжного курорта «Снежинка» в Республике Бурятии израсходовали на 36% меньше терабайтов, что ставит его на второе место списка (556 Тб). Тверской парк «Яр» и «Квань» в Калужской области находятся на 3-м и 4-м месте с результатом 488 и 424 Тб соответственно. Замыкает пятерку лидеров горнолыжный курорт «Губаха» в Пермском крае – общий объем потребленного здесь трафика составляет 327 Тб.

Интересно, что популярные горнолыжные курорты Шерегеш (Кемеровская обл.) и «Бобровый лог» (Красноярский край) находятся на 8-м и 9-м месте рейтинга. В то же время «Абзаково» (Башкирия), «Танай» (Кемеровская обл.), «Игора» (Ленинградская обл.) и «Гора соболиная» (Иркутская обл.) заняли 12-е, 16-е, 21-е и 26-е места соответственно.

Аналитика показала, что те курорты, где клиенты наиболее часто пользовались интернетом, также лидируют по продолжительности сделанных звонков. И хотя список возглавил «новичок» списка – курорт Ski Club в Кировской области, остальные участники знакомы по вышеописанному рейтингу. Клиенты Tele2 активно звонили с «Розы Хутор», из «Губахи», «Квани» и «Снежинки».

В рейтинге курортов по числу посетивших абонентов Tele2 картина выглядит иначе. Список возглавляет тверской парк «Яр» – на него приходится более 10% абонентов Tele2, которые отправились этой зимой кататься на лыжах и сноуборде. Второе место рейтинга занимает нижегородская спортивная деревня «Новинки» (7%), далее с небольшим отрывом следуют «Солнечная долина» (6,8%) в Челябинской области и «Снежинка» (6%). В то же время лидер предыдущего списка – «Роза Хутор» – занял 7-е место с результатом 4,93%.

При этом средний возраст клиента Tele2, который проводил каникулы на горнолыжных курортах, – 39 лет. Самыми популярными месяцами для зимних поездок абонентов Tele2 стали январь и март, а наименьшее число посещений приходится на декабрь. Доли мужчин и женщин, путешествующих на курорты, распределяются примерно одинаково: 52% и 48% соответственно.

Фото: пресс-служба компании