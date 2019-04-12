Только 31% школ области имеет лицензированные медкабинеты

— В 2018 году мы продолжали проводить проверки медкабинетов общеобразовательных учреждений, в 2019-м в 5 учреждения проверки проведены повторно. В 100% проверенных учреждениях выявлено отсутствие обеспечения, необходимого для оказания медицинской помощи, в том числе экстренной и неотложной, — констатировала на заседании комитета по соцполитике регионального парламента руководитель Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Новосибирской области Елена Хрусталева.

Она также отметила, что в медкабинетах всех образовательных учреждений области выявлено медоборудование, не прошедшее метрологический контроль, медицинские изделия с истекшими сроками годности.

— Территориальный орган Росздравнадзора выражает мнение, что при проверках медицинских кабинетов в общеобразовательных учреждениях выявлено отсутствие единого подхода в оказании медицинской помощи учащимся, это свидетельствует о необходимости формирования регламентов работы медкабинетов в школах в рамках межведомственного формата взаимодействия с определением ответственности: за что отвечает школа, за что здравоохранение, чтобы на местах довести до людей. Сейчас мы видим непонимание: кому и что делать, — пояснила Хрусталева.

Глава территориального Росздравнадзора предупредила, что проверки, проведенные управлением в 2019 году, показывают — ситуация ухудшается. Депутат Александр Семенюк заявил, что в такой ситуации от мер предупреждения уже давно пора переходить к карательным.

— Мы с этим согласны. Прокуратурой уже подано около 40 исков в суды на достаточно большие суммы, — пояснила Елена Хрусталева. — На текущий момент мы видим понимание проблемы со стороны органов управления, пошла ответная реакция.

Председатель комитета Игорь Гришунин заявил, что от принятия карательных мер, прежде всего, страдают директора школ. Для решения этого вопроса им нужно дать финансирование. Представитель минздрава сообщил, что совместно с мэрией Новосибирска сейчас разрабатывается план совместных действий.

— Нормативная база по лицензированию, оснащению кабинетов вся есть. Но пул детских дошкольных и образовательных учреждений очень большой. Совместно с прокуратурой мы выпустили документ: за что отвечают медработники, за что работники образования, — говорит чиновник. — Очень дискуссионный вопрос о постоянном нахождении медработинка, особенно врачебного состава, в школе. Мы сделали графики, условия: по каким случаям должен быть вызов медработника.

Начальник управления материальных ресурсов и госзаданий министерства образования Новосибирской области Юрий Савостьянов добавил, что ведомство прорабатывало этот вопрос совместно с органами местного самоуправления.

— Министерство образования провело мониторинг состояния медицинских кабинетов образовательных организаций — школьных и дошкольных. На сегодняшний день у нас из 949 дневных общеобразовательных школ области только 307 или 31% имеют лицензированные медицинские кабинеты. Из 617 детсадов только 368, — сообщил Савостьянов. — По информации глав муниципальных образований области, в 2019 году на дооснащение кабинетов по лицензионным требованиями выделено более 21 млн рублей из муниципальных бюджетов.

Он также отметил, что министерство образования приготовило для минфина предложение по комплексному решению этой проблемы. Необходимо 905 млн рублей на устранение всех предписаний, выданных образовательным учреждениям области, в том числе на оснащение медкабинетов. Данные средства сейчас находятся в «листе ожидания». В случае их выделения проблема по области будет закрыта.

— Для приведения одного кабинета к нормативному состоянию в среднем необходимо около 450 тысяч рублей. То есть для полного решения проблемы на эти цели нужно одномоментно направить 250 млн рублей, — уточнил Юрий Савостьянов. — Мэрия Новосибирска обращалась к нам в минобразования, чтобы мы решили вопрос в рамках программных мероприятий, и просила более 60 млн рублей. Пока такой возможности у нас нет.

Остальные школы области, по словам чиновника, сегодня работают по договорам с медучреждениями, так как по закону об образовании образовательное учреждение не может работать без лицензированного медкабинета.

Главврач городской поликлиники №1, экс-депутат Госдумы Сергей Дорофеев предложил депутатам инициировать создание рабочей группы по изучению ситуации с медкабинетами в учреждениях образования, чтобы создать медкабинеты и проконтролировать единый регламент их работы в школах. В итоге комитет принял решение обратиться с письмо к вице-губернатору области Сергею Нелюбову.

Фото: pixabay.com, автор- eliola