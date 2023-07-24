Телефонные мошенники придумали еще один способ отнимать жилье

Телефонные мошенники не устают придумывать все новые способы обмана доверчивых граждан. Эксперты сообщают о новой схеме, с помощью которой аферисты могут отнимать жилье и оставлять людей с огромными долгами, передают «Известия».

Теперь злоумышленники убеждают свою потенциальную жертву оформлять самозанятость и вынуждают ее брать заем у физлиц под залог недвижимости — таким образом у преступников получается обойти закон о потребкредите, а также избежать уголовного преследования за нелегальное кредитование.

Кроме того, такая уловка мешает потерпевшим беспрепятственно опротестовать договор в рамках гражданского производства.

Основная особенность новой схемы в том, что пострадавший не видит кредитора: его представителями выступают люди, которые называют себя сотрудниками кредитного брокера, поделилась куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова.

По ее словам, большая доля заемных средств — до 20% — идет на оплату посреднических услуг этому самому «кредитному брокеру».

Ранее редакция сообщала, как заставить телефонного мошенника выдать самого себя.