В Новосибирске начинают работу школьные ярмарки

С 1 августа на площади Карла Маркса начнет работу традиционная ярмарка школьных товаров, сообщили в мэрии города Новосибирска. В ней примут участие более 15 товаропроизводителей. Она продолжит работу до 15 сентября.

Кроме того, с 14 августа по 4 сентября продажа товаров для учащихся будет организована у ТЦ «Континент», на Юго-Западном жилмассиве.

С 18 августа в Кировском районе на улице Комсомольской, 10, откроют еще одну школьную ярмарку.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске на улице Большой построят школу по концессии за 1,8 млрд рублей.