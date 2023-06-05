Как заставить телефонного мошенника выдать самого себя

По словам руководителя проекта КиберМосква Григория Пащенко, всю необходимую информацию о гражданах аферисты получают преимущественно из попавших в сеть баз данных интернет-магазинов и курьерских служб, передает радио Sputnik.

Эксперт отметил, что крайне важно не говорить свое настоящее имя при оформлении покупок, в таком случает первые же слова позвонившего мошенника выдадут его. Преступник может представиться родственником потенциальной жертвы и попросить денег.

— Допустим, база данных в сеть утекла, там был ваш настоящий номер телефона, но вы были там зарегистрированы как Иван Иванович Иванов. Соответственно, вам позвонили, назвали вас Иваном Ивановичем Ивановым, и вы тут же понимаете, что это мошенник, — пояснил специалист.

Григорий Пащенко порекомендовал завести еще одну SIM-карту, с помощью которой и совершать покупки.

Кроме того, эксперт добавил, что звонок мошенника с чужого номера, представившегося родственником, можно раскрыть с помощью двух приемов. Например, сбросить звонок и вбить указанный номер в поисковую систему, которая сообщит, если он принадлежит мошеннику. Также можно попросить человека сделать видеозвонок.

Еще одни способ разоблачить злоумышленника — это воспользоваться кодовым словом. Для этого нужно заранее договориться с близкими о каком-нибудь секретной фразе, посоветовал эксперт. Этот метод считается самым действенным, ведь преступник никогда не сможет ее узнать и соответственно назвать.

Ранее редакция сообщала, что аферисты начали использовать достаточно опасный вид мошенничества.