Телевизоры LG: особенности выбора, преимущества южнокорейской техники

Выбирать телевизор следует с учетом назначения техники (для больших помещений или компактных), бюджета, особенностям модели.

Технология OLED, используемая в южнокорейских телевизорах, основана на работе органических светоизлучающих диодов. Каждый пиксель излучает собственный свет с учетом количества получаемого тока. Идеально черный цвет, безупречная контрастность обеспечивают идеальную картинку.

Диагональ дисплея

Производитель выпускает телевизоры с диагональю от 19 дюймов. Модели отличаются разрешением. В 2021 году компания предлагает стандарты:

HD (720 p) – бюджетный вариант на телевизорах диагональю до 32 дюймов;

Full HD (1080p) – востребованный стандарт, выдающий картинку в разрешении 1920×1080;

4K или UHD – самый популярный в 2021 году вариант с разрешением 3849×2160;

8K UHD – новая технология, пока не пользующаяся спросом из-за небольшого количества контента с настолько высоким разрешением.

Матрица, подсветка

Компания оснащает свои телевизоры LED и OLED матрицами. Второй вариант предусматривает использование органических светодиодов. От стандартных LED дисплеев OLED матрицы отличаются более насыщенной цветопередачей, высоким контрастом, глубиной черного цвета. Особенности технологии делают технику более дорогостоящей, но эффект стоит потраченных денег.

Подсветка в телевизорах LG реализуется в одном из 2 типов:

Edge LED. Светодиоды встроены по бокам экрана, что позволяет уменьшить толщину корпуса. Недостатки – неравномерная яркость, засветы. Direct LED. Светодиоды встроены по всему дисплею, обеспечивают высокий контраст. Недостатки – корпус толще, стоимость телевизора выше.

Звук, разъемы, интерфейс

Качество звука определяется мощностью и количеством динамиков, декодерами. Новые модели поддерживают 8-канальный звук за счет Dolby Digital Atmos и DTS:X.

Телевизор – не просто инструмент для визуализации контента с одного источника. Устройства совмещаются с другими посредством разъемов, интерфейсов. Все модели оснащены аудио и видео-разъемами, портами USB, HDMI. Можно подключать игровые приставки, флешки, гаджеты. Техника оснащается Wi-Fi модулем, портом RJ-45 для доступа в интернет.

Отличия телевизоров LG и Samsung

Выбор продукции конкретного производителя зависит от личных предпочтений, бюджета. Отличие ТВ LG от техники конкурирующих брендов (Sony, Samsung, Panasonic) в использовании IPS взамен панелей вертикальной регулировки. Последняя выдает более яркую картинку, но по углам обзора IPS бесспорный лидер. Такие панели самые стойкие.

Преимущества телевизоров LG

Техника бренда выдерживает высоковольтное напряжение, выпускается с защитой от капризов природы (наружное применение). За счет OLED-технологии качество контента безупречное. Телевизоры бренда пользуются наибольшей популярностью в России. Качество и надежность – то, что остается неизменным, несмотря на движение технологий вперед.