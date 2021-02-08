3data работает над несколькими проектами в Сибири и на Дальнем Востоке

— У нас идет работа над несколькими проектами в городах Сибири и Дальнего Востока. По некоторым городам площадки уже известны, по остальным идет поиск. Будем сообщать о новых дата-центрах по мере готовности, — пояснил генеральный директор сети дата-центров 3data Илья Хала в ответ на запрос Infopro54. — Инвестиции по каждому проекту индивидуальны, мы раскрываем их по мере запуска проектов.

Сроки возможного открытия ЦОД в Новосибирске в компании не назвали, отметив, что сейчас не готовы это сделать.

— Пока мы наблюдаем низкий уровень конкуренции и превышение спроса над предложением, — комментирует ситуацию на рынке округа Илья Хала. — Ожидаем изменения ситуации в ближайшем будущем в связи с повышением активности участников рынка.

Напомним, в конце осени 2020 года в Омске состоялся запуск дата-центра по франшизе 3data — это первый коммерческий ЦОД компании на территории Сибири. Центр обслуживает заказчиков Сибирского и Уральского федеральных округов. Первая очередь дата-центра общей мощностью 1 МВт позволяет разместить в четырех машинных залах до 137 стандартных стоек с энергопотреблением от 5 кВт до 11 кВт. Партнером 3data в Омске выступила компания ООО «Основа Дата Нэт» (торговая марка CoreDataNet).

Омский дата-центр «М137» — второй объект 3data, реализованный по модели франшизы. Первый был запущен в феврале в подмосковном Сынково, где ключевым партнером выступает строительный холдинг «Строительный альянс». В декабре 2020-го 3data сообщала, что в течение 10 лет планирует открыть по всей стране до 200 ЦОДов, включая 150 региональных.

Об интересе к созданию в Новосибирске дата-центров в последнее время заявляют довольно много игроков. В январе 2021 в городе начал работу новый дата-центр Tier III «Ростелеком-ЦОД». Центр обработки данных (ЦОД) общей мощностью 3 МВт расположен по адресу улица Менделеева, д.1. В трех машинных залах дата-центра суммарно разместятся 300 стоек. О планах по строительству в ПЛП одного из трех федеральных ЦОДов в сентябре 2019 года на форуме «Технопром» говорил телеком-оператор «МегаФон». Речь шла о центре на 500 стоек с объемом инвестиций 2,1 млрд рублей. В декабре 2019 планы по строительству второго модульного дата-центра озвучила компания МТС. Инвестиции в проект составляли 1,7 млрд рублей, расчетная мощность — 7,5 МВт, с расширением до 15 МВт, запуск в эксплуатацию — в середине 2021 года.

В марте 2020-го на инвестиционный совет Новосибирской области вышла барнаульская ООО «Нэолайн» с проектом строительства в Новосибирске ЦОДа на 4,5 тысячи стоек. Общий объем инвестиций в проект озвучивался в размере 4,5 млрд рублей.

Сеть дата-центров 3data возникла в начале 2011 года и сначала предназначалась только для клиентов компании ИТХ, которым оказывались услуги комплексного IT-аутсорсинга. В конце 2012 года услуги 3data предложены на широкий рынок. В конце 2013 года бизнес выделен в отдельную компанию 3data. Компания является членом Ассоциации участников отрасли ЦОД и Координационного совета по ЦОДам и облачным технологиям (АНО КС ЦОД). Самостоятельно проектирует, строит, эксплуатирует и продает услуги дата-центров, говорится на сайте компании.