Популярность Телеграм растет: безопасность и другие достоинства

Преимущества

Приложение разработал Павел Дуров в 2013 году. Телеграм сразу завоевал популярность поклонников общения в сети.

Одним из главных его достоинств можно считать анонимность. Мессенджер не сотрудничает со спецслужбами. Все сообщения зашифрованы и не могут быть прочитаны посторонними лицами.

В 2018 году произошла блокировка Телеграм на отказ Дурова о предоставлении ключей к шифрованию. Для обхода этой меры наказания используется рабочий прокси сервер для телеграм. Это промежуточное звено между клиентом и сервером. Пользователь отправляет запрос, он поступает на прокси сервер, который связывает обе стороны — абонента и конечный ресурс. Настроить прокси на вашем смартфоне можно самостоятельно.

Принцип работы таким методом заключается в том, что ваш IP находятся в других странах. Провайдер не может отследить сайты, на которые заходит пользователь. Он видит местоположение именно прокси сервера, а не вашего устройства.

Применение этого посредника играет огромную роль в продажах по интернету, в продвижении своего канала, в общении с друзьями и коллегами.

Еще одно достоинство Телеграм — наличие ботов. Эти помощники выполняют ряд полезных задач для пользователя:

отслеживание курса валют;

рассылка сообщений;

покупка криптовалюты;

поиск музыки и др.

Можно создать своего бота, который будет работать по запланированной вами программе или подписаться на готового помощника.

Быстрая скорость отправки послания, сильная техподдержка и удобство использования сделали Телеграм выбором полумиллиона пользователей по всему миру.

Особенности

Телеграм — универсальное приложение. Оно работает на всех платформах, даже Linux.

Полезная функция — наличие каналов и групп. Вы можете общаться в форме закрытого и открытого доступа. Подписчики канала видят актуальную информацию, свежие новости, а для владельца канала очень удобно своевременное и массовое реагирование аудитории. При этом автор может сохранить анонимность. Такому способу коммуникации нет аналогов.

В отличие от своих «собратьев» в сообщениях этого мессенджера можно ставить хештеги. Это облегчает поиск нужной информации, распространяет ваши послания, способствует продвижению товаров и услуг.

Для любителей не писать, а говорить есть хорошая новость — длительность голосового сообщения в Телеграм составляет около часа. Невероятно удобная функция для отправки большого объема информации.

Интересные факты

Основная аудитория мессенджера — Россия и Иран. По возрастным критериям лидирует группа в диапазоне 35-64 года.

Все началось с того, что Павел Дуров осознал, что нет коммуникации с братом, которая бы отвечала всем параметрам безопасности. Поэтому в новом сервисе это имеет приоритетное значение.

Ежедневно в телеграм отправляется до 15 миллиардов сообщений. Это без особых пиар-акций в поддержку ресурса. Пользователи оценили качества и достоинства мессенджера и сделали его основным инструментом общения.

Свой канал есть даже у Папы Римского. В своих высказываниях понтифик заявил, что «это как ватсап, только лучше».

Телеграм на первом месте в 45 странах среди владельцев iPhone и Ipade.

В конце 2020 года Дуров объявил о появлении платных функций. Они будут использоваться владельцами бизнеса и желающими применить расширенные функции.

До этого приложение обеспечивалось средствами создателя, но теперь вести бесперебойную работу с многомиллиардной аудиторией стало тяжело финансово.

Подводя итоги, скажем, что нет причин не попробовать скачать приложение Телеграм, если у вас его еще нет. Масса достоинств: анонимность, удобство, доступность сделали мессенджер оптимальным средством общения.