Темп прироста просроченной ипотеки в России вырос в пять раз

К июню 2020 года темп прироста просроченной ипотечной задолженности вырос в пять раз, с января по май объем кредитов, по которым заемщики перестали платить, вырос на 2,6 млрд рублей. Годом ранее за аналогичный период объем просроченной задолженности увеличился всего на 541 млн рублей. К таким выводам пришли аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант» после анализа статистических данных Банка России.

— Ускорение темпов накопления просроченной ипотечной задолженности беспокойства не вызывает ни у регулятора, ни у кредиторов, формально они ориентируются на долю просроченной задолженности в общем размере портфеля. Данная доля за счет активной выдачи ипотеки снизилась до 0,96% на июнь 2020 года с 1,2% в январе 2019 года, — говорит Денис Аксёнов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант». — В абсолютных же цифрах при среднем размере кредита в 2,3 млн рублей новые просроченные ипотечные кредиты означают, что еще 1100 семей в стране в ближайшей перспективе должны будут расстаться со своим жильем.

В целом на 1 июня 2020 года жители РФ прекратили платить по ипотечным кредитам на 75,14 млрд рублей. По методике коллекторского агентства «Долговой Консультант» данный объем сопоставим с 25,7 тысячами квартир, приобретенными в ипотеку и которые должны перейти в собственность банков. В декабре 2019 года коллекторское агентство «Долговой Консультант» на основе собственных данных и статистики ЦБ РФ оценивало объем накопленных просроченных ипотечных кредитов в виде 24 тыс. квартир.

— Нужно понимать, что в цифрах просроченной ипотечной задолженности отражаются неплатежи по кредитам, которые перестали поступать в банки 90 и более дней назад, то есть рынок жилья сегодня столкнулся только лишь с неплатежами марта месяца, — резюмирует Денис Аксёнов. — В апреле и мае платежеспособность заемщиков снизилась еще более заметно. Банки адаптировали свои программы реструктуризации к новым кризисным условиями многие заемщики воспользовались предоставленными льготными периодами. Но смогут ли они восстановить свою платежеспособность – это большой вопрос.

По итогам пяти месяцев 2020 года прирост просроченной задолженности отмечен в половине регионов страны. В Новосибирской области просроченная ипотечная задолженность на 1 июня составила почти 1,6 млрд рублей, что на 1,2% больше, чем на начало года.

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