Мотивационный стресс

— Режим тотальной дезинфекции и максимальное использование средств индивидуальной защиты — это, как говорится, тема не новая, поскольку внимание к этим вопросам у нас было высоким изначально — с учетом ВИЧ-инфекции и гепатита, — подчеркивает Наталья Кузнецова, главный врач стоматологической поликлиники №3. — Стоматологам это, в принципе, привычно. Для пациентов, у которых при входной электронной термометрии выявлена повышенная температура, предусмотрен отдельный бокс. За время особого режима было немало пациентов с повышенной температурой, но это не обязательно ковид-контингент. Ведь температура — симптом и множества чисто стоматологических проблем. Развитие поликлиники вообще сейчас нацелено на сегментирование потоков: детский, взрослый, пациенты с высокой температурой и острыми воспалительными процессами (в контексте нынешней ситуации это особенно важно). В этом мае мы пролицензировали и открыли детское направление. Прежде поликлиника была сугубо взрослой. Это очень точно отвечает насущным потребностям района — он бурно растет, у него позитивно-динамичная демография, детей много.

Впрочем, принесла пандемия и свои издержки. Они тоже с возрастной маркировкой. Например, пришлось сузить до минимума диапазон работы с пожилыми пациентами.

— В контексте ковидной проблематики это, увы, вынужденная мера, — поясняет Ольга Епанчинцева, заведующая вторым поликлиническим отделением стоматологической поликлиники №3. — Пациенты от 60 лет и старше — сообщество, наиболее уязвимое для вируса. И любое общественное пространство, даже столь защищенное как наша поликлиника — это для них зона риска. Потому некоторые важные проекты мы можем адресовать этой возрастной группе в усеченном виде или вовсе отложить. Так, например, пришлось «поставить на паузу» онкоскрининг для пожилых — выявление онкологических заболеваний полости рта. Люди 60-70 лет и старше — одна из самых проблемных групп по этой части, но пока обследование на онкологию ротовой полости мы не можем сделать массовым. Ведь особый режим как раз массовость и отрицает.

Но пожилые пациенты все же не зачислены в группу отрицания: в той же третьей поликлинике с ними теперь работают выездные бригады, оснащенные средствами противовирусной защиты и портативными вариантами стоматологической техники. Стоматолог-надомник — реалия, немыслимая прежде, но быстро материализовавшаяся в новых условиях. Разумеется, функционал такого специалиста иной, нежели у кабинетного врача, более узкий, потому что для самых технологичных манипуляций все-таки требуется сугубо стационарное оборудование, не бывающее портативным. Но экстренная помощь в диапазон возможностей таких бригад вписывается полностью.

Экстренная помощь теперь получает и пространственное сегментирование — в виде спецотделений, обособленных от площадок линейного потока, с режимом работы 24/7.

— На третьей нашей площадке, которая сейчас достроена и вступила в стадию оснащения, расположится как раз отделение круглосуточной экстренной помощи, — подчеркивает Наталья Кузнецова. — Ориентировочное время открытия — начало 2021 года. Суммарный объем инвестиций в третью площадку (строительно-реконструктивные работы + оснащение) составляет 15,5 млн рублей из областного бюджета. Сейчас у нас две действующих площадки — эта, на Сибиряков-Гвардейцев, 57 и на Ватутина, 39 (бывшая седьмая стоматологическая поликлиника, объединенная с нами в 2015-м). Если исходить из чисто номинативной трактовки, то третья — единственная стоматологическая поликлиника Кировского района. Но и сказать, что она «одна на весь район», тоже не получится: ведь у поликлиники две больших отделения, и то, которое сейчас готовится к пуску, тоже сопоставимо по потенциалу.

По оценке Натальи Кузнецовой, первое полугодие 2020 года вообще стало для учреждения периодом динамичного развития — динамику эту не сбил даже специфичный режим.

— Не будет бравадой сказать, что по уровню и возможностям стоматологи-муниципалы сейчас уже равны лучшим коммерческим клиникам, — резюмирует Наталья Кузнецова.

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