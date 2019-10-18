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Тему активного долголетия обсудят на форуме OpenBio

В нем примут участие более 800 человек из 13 стран.
  • 18/10/2019, 13:58
Тему активного долголетия обсудят на форуме OpenBio

Отраслевой комплекс мероприятий в сфере биотехнологии и биофармацевтики OpenBio пройдет в Новосибирске в шестой раз, с 22 по 25 октября. Традиционно, OpenBio делится на научную конференцию (22-24 октября) и бизнес-форум (25 октября), сообщили в пресс-службе форума. По словам руководителя отраслевого комплекса мероприятий Юлии Линюшиной, в этом году молодые ученые подали более 200 заявок на участие в конференции. Всего, вместе с форумной частью, OpenBio посетит более 800 человек за четыре дня работы. По данным регистрации зафиксировано 13 стран-участниц мероприятий OpenBio-2019. На форум приедут делегации бизнесменов из Бельгии, Франции, Испании, Германии и Белоруссии. Организаторы отметили, что несмотря на внешнеполитическую обстановку в этом году, OpenBio больше привлекает европейцев, хотя в 2018 году более заметны были делегации из Азии.

Эксперты объясняют такой растущий интерес актуальностью площадки OpenBio.

— Биотехнологии – одно из важных направлений в Новосибирской области. Здесь сформировался пояс инновационных и внедренческих организаций, работает Биотехнопарк, появились известные компании, которые занимают важные ниши в биофарме и биотехе, и актуальность площадки OpenBio очевидна, — отметил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев. Васильев.

По словам Юлии Линюшиной, акцент будет сделан на технологии превентивной медицины и активного долголетия, а также междисциплинарные возможности наук о жизни.

— Большой акцент на долголетии – наш внутренний посыл, с одной стороны, и вклад в реализацию указа президента России Владимира Путина: есть установка на федеральном уровне в ближайшие годы повысить продолжительность жизни до 78 лет, а к 2030 году до 80 лет, и нам интересно обсудить, что по этому поводу предлагают ученые, инновационный бизнес и биохакеры, — подчеркнула она.

Центральная пленарная сессия «Технологии жизни» будет посвящена обсуждению тенденций в области life-science.

—  Будут работать эксперты международного уровня, представители рабочей группы Национальной Технологической Инициативы. Будут обсуждаться генетические технологии, исследования микробиоты и элементного состава, клеточные технологии, а также такие прорывные направления как киборгизация и роботизация. Хотелось бы получить большое внимание прессы по этим докладам, поскольку одна из наших целей – показать инновационному сообществу какие тренды глобального рынка и какие технологии интересны отрасли и обеспечить внедрение разработок, увеличить инвестиционный поток, — рассказала Линюшина.

О другой важной составляющей OpenBio говорил молекулярный биолог, доктор биоло-гических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

—  У OpenBio есть просветительская функция – открытые лекции именитых ученых. Они дают обзор информации по развитию ключевых научных тем во всем мире. Эти лекции слушают молодые ученые, и с учетом новых знаний корректируют свои усилия. На лекциях присутствуют инвесторы и представители власти и они понимают, насколько важно работать в этом направлении, и как это можно применить в обычной жизни, — пояснил Нетесов.

Пойдет речь на OpenBio и о самом амбициозном проекте Новосибирской области – строительстве синхротрона. Заместитель руководителя проектного офиса ЦКП СКИФ Ян Зубавичус напомнил, что «признанием важности направления синхротронного излучения стало присуждение большого количества нобелевских премий за работы с биомедициной».

— Наш проект СКИФ – передовой: удачная реализация в 2023 году выведет Россию в признанные мировые лидеры, синхротрон станет источником решения вопросов в биомедицине. Государство ставит целью использование синхротрона не только для решения фундаментальных задач – нам надо двигаться в реальный сектор экономики. Это сложный и не пройденный путь, но мы рассчитываем на успех, – рассказал Зубавичус.

Эксперты рассказали, что в этом году в конференции OpenBio добавилась секция «Биофизика». Как заметил заведующий лабораторией цитометрии и биокинетики Института химической кинетики и горения им. В.В. Воеводовского СО РАН, доктор физико-математических наук Валерий Мальцев биофизика лежит в основе любого эксперимента, потому что он начинается с измерения, а это прерогатива биофизиков.

Для участия в событиях OpenBio необходимо пройти регистрацию на сайте openbio.ru, где представлена полная программа и сетка мероприятий.

Возраст 18+

Фото предоставлено пресс-службой форума

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