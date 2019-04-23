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Тендер на строительство ФГКУ «Сибирский СЦ МЧС России» объявлен в регионе

Цена контракта — 770 млн рублей.
  • 23/04/2019, 10:10
Автор: Юлия Данилова
Тендер на строительство ФГКУ «Сибирский СЦ МЧС России» объявлен в регионе
Построенные несколько десятков лет назад здания уже не отвечают современным требованиям по обеспечению комфортного проживания спасателей, а также их подготовке.

В Новосибирской области объявлен электронный аукцион на выполнение работ по строительству и реконструкции объекта «Строительство и реконструкция объектов федерального государственного казенного учреждения «Сибирский спасательный центр МЧС России» в пос. Коченево Новосибирской области (2 этап строительства)» (в рамках государственного оборонного заказа). Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Заказчиком строительства выступает Главное управление министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области.

Начальная цена контракта — 770 млн рублей. В том числе: лимит финансирования на 2019 год составляет почти 192 млн, лимит на 2020 год  — 223,5 млн, на 2021 год — 354,5 млн. Источником финансирования является федеральный бюджет. Дата проведения электронного аукциона — 6 мая.

Как сообщил InfoPro54 начальник отдела информационного обеспечения деятельности МЧС России Главного управления МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков, в Коченево планируется реконструкция части действующих зданий «Сибирского спасательного центра МЧС России», а также строительство новых.

— Речь идет о строительстве спортивного комплекса, административного здания: штаба и учебного корпуса. Реконструкция будет проведена в общежитиях центра, складском комплексе и угольной (резервной) котельной, — пояснил Винаков. — Это второй этап расширения и модернизации инфраструктуры центра. В ходе реализации первого была построена новая газовая котельная, столовая, проведена реконструкция гаража.

Собеседник InfoPro54 отметил, что здания, построенные несколько десятков лет назад, уже не отвечают современным требованиям по обеспечению комфортного проживания спасателей, а также их подготовке.

— В спасательном центре проводится обучение спасателей, проходящих службу. Нужно, чтобы человек, пришедший с «гражданки», умел пользоваться оборудованием, имеющимся на вооружении МЧС: альпинистским снаряжением, которое используется при разборе завалов, аварийно-спасательным инструментом, оказывать первую медицинскую помощь и т.д. Спасатели — это профессионалы, которые должны четко работать в нештатных ситуациях в самой гуще событий, а для этого нужны отточенные навыки, — говорит Павел Винаков.

ФГКУ «Сибирский спасательный центр МЧС России» — это мобильная организация, предназначенная для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Подразделения «Сибирского спасательного центра» принимали участие при ликвидации крупных чрезвычайных ситуаций: последствий землетрясения в городе Нефтегорске Сахалинской области, последствий наводнения в городе Ленске Республики Саха (Якутия), аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, последствий наводнения на территории Дальневосточного федерального округа, природных пожаров на территории Республики Хакасия и Иркутской области, последствий обрушения четырехэтажной казармы Учебного центра ВДВ в Омской области, последствий прохождения тайфуна «Лайонрок» в Приморском крае и тайфуна «Нори» в Приморском крае. На счету сибирских спасателей более 5000 спасенных жизней, говорится на сайте центра. На базе центра идет подготовка кинологов, в 2018 году на базе центра проводился профильный всероссийский сбор.

Фото с сайта ГУ МЧС России по Новосибирской области 

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