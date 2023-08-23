Теперь инвалиды доедут: у мэрии Новосибирска убрали пандус, ведущий в столб

Странный пандус у администрации города, который упирался в бетонный столб заметили специалисты регионального Народного фронта в начале лета 2023 года. Фронтовики сняли видео и выложили в сеть. Ролик набрал более 10 тысяч просмотров. Среди зрителей оказался и прокурор.

Едва строители закончили свои работы по возведению нелепого сооружения, как им тут же пришлось все переделывать.

— Прокуратурой города Новосибирска выявлены нарушения требований закона, выразившиеся в установке напротив здания мэрии города пандуса для инвалидов-колясочников, который не соответствовал требованиям нормативов – фактически упирался в столб и не мог использоваться по назначению. После вмешательства прокуратуры техническое состояние пандуса приведено в соответствие с требованиями закона и в настоящее время функционирует по назначению, — рассказали в надзорном ведомстве.

Теперь люди с ограниченными возможностями смогут беспрепятственно посещать здание администрации и рассказывать мэру о своих проблемах.