Минздрав предупреждал: сигареты за 3 млн рублей сожгли полицейские в Новосибирске

Инсульт, инфаркт, пародонтоз, импотенция — знакомые для курильщиков надписи на пачках сигарет. А вот правоохранители устрашающих диагнозов не заметили, когда изучали продукцию табачного производства на складе в Толмачево. А еще они не нашли акцизных марок и других обязательных атрибутов для такого вида товара. Общий объем подозрительного груза, который прибыл в Новосибирск авиасообщением из Центральной Азии, более тонны.

Находку оперативники изъяли и на всякий случай проверили еще склады и торговые точки, которые с нетерпением ждали поступления товара.

— По выявленному факту следователями УТ МВД России по СФО возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации», — прокомментировали в транспортной полиции.

В рамках расследования уголовного дела специальная комиссия в составе транспортных полицейских, в соответствии с судебным решением, уничтожила более тонны немаркированной табачной продукции на сумму почти три миллиона рублей. Сигареты блоками сожгли в специальной печи.