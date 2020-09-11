Теперь он почти театр

Нынешний осенью Новосибирск должен получить вуз-театр. Нет, никакого нового юрлица не появится, просто в культурно-образовательной топографии Новосибирска грядут перемены — Новосибирский театральный институт переезжает в ДК «Энергия».

Об этом сообщила министр культуры Новосибирской области в ходе открытой встречи с труппой театра «Старый дом» и новосибирскими театралами. Переезд института намечен на сентябрь-октябрь. Для вуза это, бесспорно, прорывное событие — получить достаточно просторное здание, позволяющее радикально улучшить учебно-творческую логистику и избавиться от «жизни на два дома» — от утомительного обитания на двух взаимно отдаленных локациях из разряда «приспособленное помещение». Эти два экс-адреса — одна из крячковских школ на улице Семьи Шамшиных и магазинного вида пространство в стилобате девятиэтажки.

Вскоре эти локации Новосибирского театрального института поменяются на площадку, которая максимально близка к учебному профилю вуза.

С точки зрения формальной логики, это тоже «приспособленное помещение», ибо строилось оно не под вуз, а родилось как дворец культуры Новосибирского электровакуумного завода. Изначальное имя заведения — ДК имени Жданова, нынешнее — Культурная среда ДК «Энергия». Впрочем, функция при смене имен всегда была цельной — до нынешней осени здание доработало именно в роли многофункционального культурного центра. А в середине 2010-х перенесло весьма бережную реконструкцию, сохранившую изначальную эстетику.

Сохранять, к слову, было что: ДК «Энергия» — один из двух дворцов-аналогов, построенных в Новосибирске по проекту Валентина Добролюбова. Эти здания взаимно узнаваемы, но они не близнецы, а, скажем так, братишки-погодки.

ДК «Энергия» был построен в 1953-м, а Дом детского творчества им А.И. Ефремова (изначально Дворец культуры Тяжстанкогидропресса) — годом раньше, в 1952-м.

Архитектурное родство видно даже обычному зрителю, но и спутать эти здания нельзя: ДК на Расточке — с выносной колоннадой, а ДК Жданова — с пилонами, слитыми с фасадом. Визуальное родство усиливается украшением фронтона и сходными барельефами на тему «Труд, образование и отдых».

Внутренний же декор вообще сугубо индивидуален. Изюминка ДК Ефремова — так называемая ложная скульптура — фрески в технике «гризаль», создающие у наблюдателя иллюзию рельефных орнаментов и статуй (трюк был подсмотрен наблюдательным советским искусством в папских покоях ренессансного Ватикана).

А вот конек «Энергии» — полихромный декор. По сей части «Энергия» — без преувеличения, дембельский аккорд советского имперского стиля, его пламенная предзакатная вспышка. Впрочем, оцепенелым заповедником сталианса это место не было: в середине десятых ДК сделал яркий reset и состоялся как современная, многофункциональная арт-площадка. В творческих коллаборациях с «Энергией» состояли Фонд Вадима Репина, Новосибирская филармония, Новосибирский театр кукол (например, один из хитов этого театра — спектакль «Похороните меня за плинтусом» — шагнул в мир именно со сцены «Энергии). Обновленное после ремонта в 2014 году пространство Культурной среды «Энергия» заселили креативные творческие объединения: школа танца Аллы Духовой TODES, арт-школа Ultra, интерьерная фотостудия «Апельсин», языковая школа LangWitches, квест «Игры разума», ZUMBA FITNESS, студия Музыкального Развития «Крылья».

В общем, Новосибирский театральный институт переедет именно сюда.

Как будут сосуществовать актерско-режиссерский вуз и мультиформатное творческое пространство — вопрос этот весьма травматичный. На то, что он будет решен не симбиозом, а вытеснением, довольно прозрачно намекает календарь событий на сайте ДК «Энергия» — октябрь там уже абсолютно пуст, обнулен.

— Да, это намек именно на такой исход, вам не показалось, — с грустной иронией сказала Александра Аржанова, старший администратор ДК «Энергия». — По информации, которой мы располагаем на сегодня, речь идет именно об этом — не о сосуществовании, а о замещении нас театральным институтом. Вероятность этого — 95%, а то и все 100%.

Директор учреждения Елена Крунэ вовсе воздержалась от комментариев, поскольку на момент диалога находилась вне Новосибирска. Примечательно, что оба запроса делались на личные мобильные номера руководителей — городской семизначный телефон «Энергии» уже аннулирован — безупречный голос коммутационного бота объявляет его недействующим.

Итак, вопрос о том, как уживутся вуз и арт-сообщества «Энергии», пока остается открытым, но открытость эта для одной из сторон очень тревожная и неуютная.

Впрочем, чья-то драма — это, с обратной стороны, чья-то радость. Такова медально-монетная диалектика жизни. Для театрального института осень-2020 уж точно счастливая. Потому что нарядное здание ДК для такого вуза — действительно царский подарок судьбы. Ибо «Энергия» — это, можно сказать, «всамделишный театр». Здание типологию имеет вполне характерную и очень «вкусную» для Мельпомены: 420-местный зрительный зал с балконом (в ходе реконструкции ему «отполировали» акустику), сцена с коробкой, гримерки, холл, выставочный зал. Ведь актерско-режиссерскому вузу архитектурная органика типичного института не вполне подходит. А сталинский дом культуры к архетипу театра куда ближе, чем обычные постройки с классами и поточными аудиториями…

— Учиться будущим режиссерам и актерам тут будет куда комфортнее, чем по прежним адресам, — резюмировала Наталья Ярославцева. — Тут будет спортивный зал, вместительный танцевально-хореографический зал, гримерки, реквизитная, костюмерные. Будет инфраструктура для инвалидов — пандусы, подъемники. В числе студентов людей с поражениями опорно-двигательного аппарата нет, но такая инфраструктура сейчас всем вузам полагается, так что театральный — не исключение. Тем более что среди зрителей-то такие люди есть. И нынешний архитектурный формат как раз тем и хорош, что допускает присутствие зрителей. Это максимальное погружение в материальную среду театра — студенты с самого начала будут приучаться к контакту с залом. Словом, чем больше театральный вуз похож на театр, тем лучше для эффективного обучения.

Фото предоставлено ДК «Энергия»