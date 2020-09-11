Реставраторы НГХМ спасли этюд утерянной картины Генриха Качальского

История цикла выставок «Вторая жизнь» началась в 2003 году — тогда зрителям представили отреставрированную картину новосибирской художницы Нины Александровны Яновой-Надольской «Жатва», написанную в 1934 году (сегодня эта картина представлена на открывшейся в начале сентября выставке #НАСЛЕДИЕ). В дальнейшем выставки, посвященные реставрации произведений, принадлежащих музею, проводились с разной периодичностью.

Выставка «Вторая жизнь. Новый уровень», открывшаяся 10 сентября, знакомит гостей музея с возвращёнными к жизни иконами XVII-начала XX веков, картинами и произведениями декоративно-прикладного искусства. В экспозиции представлены 16 произведений, а также фотографии, на которых можно увидеть, в каком состоянии они попали в руки реставраторов Новосибирского художественного музея.

Результаты своей работы представили три реставратора — Татьяна Щеглова, специализирующаяся на иконописи, Юлия Васильева, отвечающая за живопись, и Елена Шептунова, которая занимается спасением предметов прикладного искусства. Это в основном традиционные приёмы, связанные с ликвидацией поздних записей, с восполнением утрат, укреплением самой живописи с основой и укрепление основы за счёт дублирования её на новый материал, а также устранением деформаций основы.

Уникальна история реставрации картины Генриха Болеславовича Качальского «Девушка у берёзы» (1957 г.). В документах значилось, что картина написана на фанере, однако во время профилактического осмотра выяснилось, что это не так. «Девушка у березы» была написана на картоне, а фанера всего лишь плотно прилегала к раме и служила защитой для её оборотной стороны. На обороте картона была изображена мужская фигура, являвшаяся этюдом для большого полотна «На выставке» — художник хотел скрыть этот набросок, чтобы не портить впечатление от общего вида картины при ее приобретении.

— Так как картина «На выставке» в дальнейшем была утеряна в результате пожара вместе со многими другими произведениями Генриха Болеславовича Качальского, то этот этюд на обороте уже известного произведения приобрёл особую ценность, — отмечает Александр Клушин, куратор выставки, искусствовед, главный научный сотрудник НГХМ, член Союза художников РФ, Заслуженный работник культуры РФ, куратор выставки.

Реставратор Юлия Васильева решилась на разделение картин и успешно провела эту операцию. В прошлом году этюд «Мужчина в телогрейке» стал полноправным участником юбилейной выставки Г.Б. Качальского, проходившей в Новосибирской художественном музее.

— В каждом музее существует проблема сохранения художественных ценностей. В НГХМ она тоже стоит, и достаточно остро. Именно благодаря реставрации многие произведения сохранились в мировой культуре, поэтому роль реставраторов весьма велика, — отмечает куратор выставки Александр Клушин. — Жизнь не стоит на месте. И после самоизоляции в процессе восстановления своего творческого потенциала самое время посетить нашу выставку, чтобы получить достойный пример противостояния разрушительным на первый взгляд процессам.

Выставка «Вторая жизнь. Новый уровень» работает в Новосибирском государственном художественном музее (по адресу Красный проспект, 5) с 11 сентября до конца декабря 2020 года.

Фото предоставлено пресс-службой НГХМ