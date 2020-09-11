Новосибирцы зачастую не знают свой уровень долговой нагрузки, показал. Отмечается, что чаще всего показатель узнают после обращения в банк за кредитом, реже — целевым образом обращаясь в бюро кредитных историй. Однако 30% опрошенных заявили, что не понимают значение этого показателя. При этом снизить свою кредитную нагрузку хотели бы почти 40% респондентов в Новосибирске.

У большинства новосибирцев есть кредитные обязательства. Обычно это ипотека или потребительский кредит плюс кредитная карта. Более половины опрошенных Райффайзенбанком горожан должны кредиторам менее 500 тыс. рублей. Каждый третий планировал получить кредит в банке в последние три месяца, а 42% хотят взять новый заём в ближайшие полгода. Таковы результаты опроса, проведенного аналитиками АО «Райффайзенбанк».

— Только 22% опрошенных знает свой коэффициент долговой нагрузки. Главным образом горожане узнают об этом, подавая заявку на кредит в банк — так ответили 56%. Многие подсчитали его самостоятельно. Около 4% специально обращались в бюро кредитных историй, — говорится в сообщении.

Отмечается, что 40% опрошенных стараются снизить долговую нагрузку уже сейчас, а 24% пока не имеют возможности платить по кредитам меньше, для еще 37% нагрузка остается на комфортном уровне. Главным способом снизить долговую нагрузку жители Новосибирска назвали досрочное погашение кредитов, на втором месте рефинансирование – так ответили 39%.

Фото: pixabay.com, автор- mohamed_hassan