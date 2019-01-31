Теплоэнергетики привели все подразделения в режим повышенной готовности

Специалисты Сибирской генерирующей компании в Новосибирске перед надвигающимся похолоданием привели все подразделения в режим повышенной готовности для безаварийного прохождения периода пиковых минусовых температур, сообщили в пресс-службе компании. По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки температура наружного воздуха в Новосибирске опустится до −32°C, в ночное время по районам будет доходить до -38°C.

Отмечается, что перед морозами теплоэнергетики провели контрольные объезды теплотрасс в поисках парений или протеканий труб, организовали дополнительные осмотры оборудования, тепловых камер, центральных тепловых пунктов, зданий и сооружений. Все выявленные дефекты специалисты теплотранспортного подразделения оперативно устраняли, чтобы минимизировать возникновение аварийных ситуаций во время критически низких температур. На участках трубопроводов, где были выявлены дефекты, проведены ремонтные работы.

Усилена координация всех подразделений: она выполняется через центральную диспетчерскую Новосибирской теплосетевой компании. Дежурство оперативных бригад и технического руководства предприятий будет осуществляться в круглосуточном режиме. Дополнительно отработаны действия на случай возникновения внештатных ситуаций.

Диспетчеры новосибирского теплосетевого подразделения СГК перед понижением температуры наружного воздуха до пиковых минусовых температур заблаговременно начали отдавать задания на плавное увеличение параметров сетевой воды для городских теплоэлектроцентралей. Повышение температуры отпускаемой от ТЭЦ воды производится в строгом соответствии с утвержденными температурными графиками для каждого теплоисточника. Максимальная температура воды в трубопроводах в ближайшие дни может достигать +130 °C (в зависимости от зоны теплоснабжения).

— На всех ТЭЦ, локальных котельных обеспечен достаточный запас топлива. Пять аварийных бригад работают в круглосуточном режиме по всему городу, к морозам готовы техника и оборудование. Мы готовы к прохождению столь длительных морозов, — прокомментировал советник генерального директора Новосибирской теплосетевой компании Егор Шавшин.

В СГК добавили, что температура воздуха в квартирах горожан зависит как от температуры сетевой воды, так и от регулировки внутридомового теплосетевого оборудования, за которое отвечает жилищная организация. При недостаточно теплых батареях и прохладной горячей воде необходимо обращаться в аварийные службы управляющей компании или ТСЖ, контакты которых указаны в квитанции.

— В случае, если вы видите парение, выход горячей воды на поверхность, нужно соблюдать меры безопасности: не подходить к местам парения, не проезжать на автомобилях через разлив, не проходить по затопленным улицам или тротуарам. Необходимо исключить доступ детей на прилегающую к месту разлива территорию. Если место дефекта огорожено – не заходите за ограждения, предупреждающие знаки, линию оцепления, — рекомендуют в СГК.

В случае обнаружения выхода горячей воды на поверхность, сильного парения нужно обращаться в аварийную службу теплосетей по телефону диспетчерской теплосетевого подразделения СГК (383) 289-01-45 или в единую диспетчерскую службу по телефону 051.

Фото: пресс-служба компании