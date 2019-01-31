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В 2018 году РЖД инвестировала в инфраструктуру Новосибирского региона ЗСЖД более 7 млрд рублей

Это на 1 млрд рублей больше, чем годом ранее.
  • 31/01/2019, 15:55
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ОАО «РЖД» реализовало комплекс инвестиционных мероприятий по обновлению инфраструктуры в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги в 2018 году. Объем вложений превысил 7 млрд рублей, что на 1 млрд рублей больше, чем годом ранее, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

В частности, в целях повышения уровня безопасности движения поездов и наращивания объемов перевозок в регионе модернизировано более 140 км железнодорожного полотна, были продолжены работы по техническому перевооружению устройств контактной сети перегона Порос – Ояш и усилению устройств электроснабжения в курортном поселке Карачи. На 10 км пути выполнен капитальный ремонт.

Кроме того, начата реконструкция вокзального комплекса Чаны. Проект реконструкции предполагает создание безбарьерной среды для маломобильных пассажиров, что повысит доступность комплекса.

Также в 2018 году продолжились работы по строительству учебного центра для повышения квалификации железнодорожников. Для предупреждения травматизма граждан выполнены работы по устройству пешеходных переходов на перегонах Новосибирск-Главный – Новосибирск-Восточный и Убинская – Каргат.

Фото: Gensa Gensa

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