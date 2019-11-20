Теплосети устраняют еще одну аварию в Кировском районе Новосибирска

Сегодня, 20 ноября, в 14.30 на улице Комсомольской после устранения аварии на тепловой сети, энергетики выявили еще один дефект недалеко от первого повреждения.

— В настоящее время ведется определение места дефекта, но уже понятно, что он на врезке от магистрального трубопровода. То есть, теплоснабжение двадцати девяти из сорока трех отключенных домов восстанавливается. Подключение еще четырнадцати домов, а также четырех детских и одного лечебного учреждений зависит от вновь обнаруженного дефекта. Его устранение будет выполнено до 7:15 21 ноября. Персонал СГК делает все, чтобы завершить работы как можно оперативнее, — рассказал советник генерального директора теплосетевого подразделения СГК Петр Бажин.

Тем не менее, вынуждены рекомендовать жителям найти возможность провести эту ночь в других домах, у родственников или друзей. Также будут организованы пункты обогрева, этим занимается городской штаб, необходимо обращаться по телефону 051.

Напомним, накануне вечером 19 ноября, в Кировском районе города специалисты теплосетевого подразделения обнаружили повреждение на тепловой сети диаметром 500 мм. С 23.30 часов три ремонтные бригады СГК приступили к устранению аварии. В зоне отключения оказались 43 дома Северо-Чемского жилмассива, а также социальные объекты.

В настоящее время тепловая инспекция осуществляет контроль температуры в помещениях, попавших в зону отключения. По данным инспекции, на 16 часов температура в домах и социальных объектах составляла 10-12 градусов.

Фото: пресс-служба СГК