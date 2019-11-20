Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Новосибирский почтовый таможенный пост переходит в автоматический режим

В 2020 году без уплаты таможенных пошлин можно будет пересылать товары стоимостью не дороже 200 евро.
  • 20/11/2019, 16:03
Новосибирский почтовый таможенный пост переходит в автоматический режим

С 1 января 2020 года начнут действовать новые стоимостные ограничения, в пределах которых товары для личного пользования, пересылаемые в международных почтовых отправлениях (МПО), могут ввозиться без уплаты таможенных платежей, сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления (СТУ).

— С нового года физическими лицами для личного пользования без уплаты таможенных платежей, возможно будет получение посылок с товарами общей стоимостью не дороже 200 евро и весом не более 31 килограмма, — уточнили в пресс-службе.

В случае превышения этих норм, необходимо будет заплатить таможенную пошлину, которая снизится в 2 раза и составит 15% от стоимости товаров, но не менее чем 2 евро за килограмм веса. Суммы платежей рассчитывается не от общей стоимости и веса посылки, а только от части превышения беспошлинного лимита.

Сейчас беспошлинно ввезти в Россию можно посылки, стоимостью не более 500 евро и весом не более 31 кг в течение одного календарного месяца. В случае превышения, необходимо заплатить таможенную пошлину в размере 30% от стоимости товаров, но не менее или 4 евро с килограмма веса товаров в части превышения беспошлинных лимитов.

— Планируя заказы на международных интернет-площадках, уже сейчас необходимо учитывать сроки доставки товаров. т.к. действующая норма беспошлинного ввоза применяется на момент получения почтовых оправлений, — отметили в СТУ.

Отмечается, что с января по ноябрь 2019 года Новосибирским почтовым таможенным постом был осуществлен контроль 43 млн МПО –  в 2раза больше, чем в 2018 году.

— Преобладающая часть посылок прибыла из Китая. В основном пересылаются товары, заказанные россиянами в зарубежных интернет-магазинах (одежда, обувь, игрушки, электроника, различные аксессуары, косметика, инструменты и др.), — констатировали в таможенном управлении.

При этом, наибольшая часть отправлений (90%), поступающих на Новосибирский почтовый таможенный пост — мелкие пакеты, средняя стоимость товаров в которых не превышает 15 евро.

Все почтовые отправления пошли таможенный контроль в установленный законодательством срок (не более 4 часов с момента поступления в таможню). С целью контроля сроков оформления в Новосибирской таможне организован ежедневный мониторинг поступающих и прошедших таможенный контроль МПО.

— В процесс оформления международных посылок в настоящее время внедряется технология автоматического выпуска и механизм выборочного контроля, сформированный на основе результатов анализа системы управления рисками. Это позволит повысить скорость обработки растущих объемов МПО и сохранить качество таможенного контроля за безопасностью ввозимых товаров, — рассказал начальник Новосибирского таможенного поста Геннадий Шахов.

По его словам, инспекторами Новосибирского почтового таможенного поста в 2019 году было пресечено 2 попытки перемещения в Россию наркотических веществ общим весом более 1 кг (за такой же период 2018 года — 27 попыток ввоза в Россию наркотических средств и сильнодействующих веществ общим весом 4,8 кг); изъято более 200 единиц холодного оружия; отказано в выпуске 182 товаров, запрещенных (ограниченных) к ввозу на территорию ЕАЭС.

В процессе таможенного контроля выявляются также контрафактные изделия – подделки под известные брэнды. На основании ответов от правообладателей о защите своих прав, поступивших на Новосибирский почтовый таможенный пост, инспекторами были приняты решения об отказе в выпуске 463 единиц таких товаров и возврате их отправителю. Среди откровенных подделок – мячи и кубки FIFA; броши и серьги CHANEL; эмблемы и части автомобилей (колпаки, свечи, молдинги, накладки) MERCEDES-BENZ, TOYOTA, DENSO, RENAULT, Volkswagen, LADA; ремни «Gucci», игрушки «Смешарики», чехлы для телефонов «Apple» и многое другое.

Фото предоставлено пресс-службой СТУ

Популярное с сайта

Новосибирские экспортеры участвуют в международных выставках

Новосибирские экспортеры участвуют в международных выставках

20/11/2019, 13:17
Продукция предприятий была представлена на Третьей Международной выставке «Expo-Russia Vietnam» и «MEDICA & COMPAMED 2019».
Hans

Новосибирские вузы вошли в мировой рейтинг университетов по физическим наукам

20/11/2019, 13:14
Всего в предметном рейтинге отмечены 1054 лучших мировых вуза.
В Новосибирске направлено в суд уголовное дело о контрабанде леса на 257 млн рублей

В Новосибирске направлено в суд уголовное дело о контрабанде леса на 257 млн рублей

20/11/2019, 12:03
ОПГ заключало контракты на территории г. Новосибирска, Томской и Иркутской областей, Республики Хакасия, Алтайского и Красноярского края.

Актуальный разговор

Ключевые изменения в налоговом законодательстве, которые могут коснутся бизнеса в 2020 году, комментирует партнер юридического агентства «Курсив» Мария Ильяшенко.

«Не думаю, что режим самозанятых будут активно использовать для оптимизации налогообложения»

Все материалы
Новости

Очередное нарушение антикоррупционного законодательства обнаружила прокуратура

20/11/2019, 17:28

Эксперты назвали города-интроверты

20/11/2019, 17:24

РФПИ привлечет иностранных инвесторов в новосибирские проекты

20/11/2019, 15:28

Автодорогу «Иртыш» в районе аэросити готовят к реконструкции

20/11/2019, 15:17

13 новых проектов приглашены в бизнес-инкубатор Академпарка

20/11/2019, 13:43

Новосибирские экспортеры участвуют в международных выставках

20/11/2019, 13:17

Новосибирские вузы вошли в мировой рейтинг университетов по физическим наукам

20/11/2019, 13:14

В Новосибирске направлено в суд уголовное дело о контрабанде леса на 257 млн рублей

20/11/2019, 12:03

За эффективность труда Новосибирская область начнет бороться первой

20/11/2019, 10:11

Нулевой «спортивный» цикл выполнен на 40%

20/11/2019, 10:08

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Что Налоговый кодекс приготовил в новом году?

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Ноябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска