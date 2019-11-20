Новосибирский почтовый таможенный пост переходит в автоматический режим

С 1 января 2020 года начнут действовать новые стоимостные ограничения, в пределах которых товары для личного пользования, пересылаемые в международных почтовых отправлениях (МПО), могут ввозиться без уплаты таможенных платежей, сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления (СТУ).

— С нового года физическими лицами для личного пользования без уплаты таможенных платежей, возможно будет получение посылок с товарами общей стоимостью не дороже 200 евро и весом не более 31 килограмма, — уточнили в пресс-службе.

В случае превышения этих норм, необходимо будет заплатить таможенную пошлину, которая снизится в 2 раза и составит 15% от стоимости товаров, но не менее чем 2 евро за килограмм веса. Суммы платежей рассчитывается не от общей стоимости и веса посылки, а только от части превышения беспошлинного лимита.

Сейчас беспошлинно ввезти в Россию можно посылки, стоимостью не более 500 евро и весом не более 31 кг в течение одного календарного месяца. В случае превышения, необходимо заплатить таможенную пошлину в размере 30% от стоимости товаров, но не менее или 4 евро с килограмма веса товаров в части превышения беспошлинных лимитов.

— Планируя заказы на международных интернет-площадках, уже сейчас необходимо учитывать сроки доставки товаров. т.к. действующая норма беспошлинного ввоза применяется на момент получения почтовых оправлений, — отметили в СТУ.

Отмечается, что с января по ноябрь 2019 года Новосибирским почтовым таможенным постом был осуществлен контроль 43 млн МПО – в 2раза больше, чем в 2018 году.

— Преобладающая часть посылок прибыла из Китая. В основном пересылаются товары, заказанные россиянами в зарубежных интернет-магазинах (одежда, обувь, игрушки, электроника, различные аксессуары, косметика, инструменты и др.), — констатировали в таможенном управлении.

При этом, наибольшая часть отправлений (90%), поступающих на Новосибирский почтовый таможенный пост — мелкие пакеты, средняя стоимость товаров в которых не превышает 15 евро.

Все почтовые отправления пошли таможенный контроль в установленный законодательством срок (не более 4 часов с момента поступления в таможню). С целью контроля сроков оформления в Новосибирской таможне организован ежедневный мониторинг поступающих и прошедших таможенный контроль МПО.

— В процесс оформления международных посылок в настоящее время внедряется технология автоматического выпуска и механизм выборочного контроля, сформированный на основе результатов анализа системы управления рисками. Это позволит повысить скорость обработки растущих объемов МПО и сохранить качество таможенного контроля за безопасностью ввозимых товаров, — рассказал начальник Новосибирского таможенного поста Геннадий Шахов.

По его словам, инспекторами Новосибирского почтового таможенного поста в 2019 году было пресечено 2 попытки перемещения в Россию наркотических веществ общим весом более 1 кг (за такой же период 2018 года — 27 попыток ввоза в Россию наркотических средств и сильнодействующих веществ общим весом 4,8 кг); изъято более 200 единиц холодного оружия; отказано в выпуске 182 товаров, запрещенных (ограниченных) к ввозу на территорию ЕАЭС.

В процессе таможенного контроля выявляются также контрафактные изделия – подделки под известные брэнды. На основании ответов от правообладателей о защите своих прав, поступивших на Новосибирский почтовый таможенный пост, инспекторами были приняты решения об отказе в выпуске 463 единиц таких товаров и возврате их отправителю. Среди откровенных подделок – мячи и кубки FIFA; броши и серьги CHANEL; эмблемы и части автомобилей (колпаки, свечи, молдинги, накладки) MERCEDES-BENZ, TOYOTA, DENSO, RENAULT, Volkswagen, LADA; ремни «Gucci», игрушки «Смешарики», чехлы для телефонов «Apple» и многое другое.

Фото предоставлено пресс-службой СТУ