Теплоснабжение получили социальные объекты и около трети жилого сектора города

В настоящее время получили тепло более 2000 домов Новосибирска, что составляет порядка 30% от всего жилого фонда города. Об этом рассказал журналистам заместитель главного инженера по режимам Новосибирской теплосетевой компании СГК Роман Корниенко.

Дальнейшее подключение потребителей жилого сектора к теплу будет проходить в три двухдневных этапа — до 7 октября включительно. Далее, в срок до 9 октября, теплоснабжение получат институты, объекты культуры, промышленный сектор.

Подключения социальных учреждений — детских садов и школ, лечебных учреждений, проводили ранее, с 25 по 28 сентября.

— Этот этап прошел нормально, хотя не без проблем: на отдельных объектах устраняли дефекты, — отметил Корниенко.

По его словам, есть единичные неподключенные учреждения — это связано с причинами, не зависящими от энергетиков, например, с завершающимся ремонтом внутренних систем объектов. В ближайшие дни теплоснабжение получат все.

Сократить период разворота системы теплоснабжения, который, в соответствии с решением городских властей, начался 25 сентября, технологически невозможно, подчеркнул советник генерального директора Новосибирской теплосетевой компании СГК Петр Бажин.

— Постепенно наращивается нагрузка на тепловых электрических станциях, на котельных, постепенно увеличивается циркуляция теплоносителя в сетях, — отметил он. — Тем не менее, на сегодняшний день идём с опережением графика: обеспечили 165% циркуляции от расчётной величины.

График разворота системы теплоснабжения доступен на портале СГК Онлайн, а также на новом информационном ресурсе для новосибирцев nskteplonavigator.ru.

Представители теплосетевой компании подчеркивают, что, в соответствии с графиком, создают все необходимые условия для подключения к теплу многоквартирных домов. Если дом не подключен вовремя или система отопления работает с перебоями, жители города могут обратиться в свою управляющую компанию, по телефону 051 в Единую диспетчерскую службу мэрии Новосибирска, либо по телефону (383) 289-01-45, 289-01-47 в диспетчерскую «Тепловых сетей» СГК.

Фото: пресс-служба СГК