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Зачем все идут на TEDxNovosibirsk?

Рассказываем, что особенного в этой конференции.
  • 02/10/2019, 11:19
Зачем все идут на TEDxNovosibirsk?

Давайте сегодня представим себя в недалёком будущем.

20 октября 2019 года. Новосибирск, Дом учёных. Тёмный зал. Сцена, подсвеченная красным. Тысяча человек в зале. Один человек на сцене.

Зачем они здесь все собрались?

1. Послушать выдающихся людей и вдохновиться их идеями

Спикеры TEDx — не просто профессионалы своего дела. Они ещё и отличные рассказчики, которые оттачивали свои выступления с таким упорством и трепетом, с каким ювелиры обрабатывают драгоценные камни. Возможно, для кого-то из них это главное выступление в жизни (по крайней мере, до этого дня).

2. Присоединиться к кругу единомышленников

Зрители TEDx — пытливые исследователи, которые жаждут нового: знаний, знакомств, идей. Им нравится общаться друг с другом. Им нравится быть частью большого приключения.

3. Подумать о том, о чём и не думалось думать

Зрители заранее знают, кто сегодня выступит перед ними. Область деятельности одних спикеров им близка и интересна. Другие кажутся далёкими и загадочными. Для одних могут быть обыденными действия, о которых другим не известно ровным счётом ничего. И вот они встречаются. Только представьте, как такие встречи расширяют сознание!

4. Раскрыть свой потенциал

Каждый зритель в зале мечтает изменить свою жизнь. Потенциал есть в каждом. В ком-то он уже проявлен, а в ком-то ещё спит. Никто не может знать, что станет главной отправной точкой для перемен. Но каждая встреча с идеями, достойными распространения, приближает их к этой точке.

5… (укажите свой вариант)

Этот пункт мы добавили, потому что не знаем, для чего именно вам стоит идти на эту конференцию. Мы не знаем, какие книги вы читали, какие фильмы смотрели, чьи выступления слышали ранее, что будет для вас совершенно новым, а что — отдалённо знакомым. Но мы точно знаем, что каждый, кто оказывается причастным к TEDx, находит в этом свой особенный смысл. Найдите и вы!

Седьмая конференция TEDxNovosibirsk «Дело техники» состоится 20 октября 2019 года в Доме Ученых Академгородка (Морской проспект, 23).

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Возраст 18+

Фото предоставлено организаторами мероприятия

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