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Тепловая карта для анализа поведения людей в помещении

  • 29/07/2022, 16:06
Специалисты по системам безопасности придумали новый способ анализа поведения людей в любом торговом помещении, офисе или предприятии.

Это делается при помощи современной системы видеонаблюдения и специальной карты, которая фиксирует перемещение человека в пространстве.

Как работает тепловая карта

Простой охранный контроль уже уходит в прошлое. В любой сфере бизнеса важна не только функция защиты, но и мониторинг посещаемости какого-либо отдела, выбора товара и др. для анализа востребованности. Новая система позволяет полностью оценить активность движения в том или ином участке для сбора статистики и внесения при необходимости изменений.

Тепловая карта получает информацию от встроенного в систему модуля, который является своеобразным детектором движения. При его помощи она анализирует полученные данные и выдает их потребителю (оператору).

Более подробно узнать о новой функции можно здесь https://2090909.ru/equipment/detektory/teplovaya-karta/ и тут же получить подробную информацию о работе модуля построения тепловой карты помещения для камер видеонаблюдения.

Преимущества системы

Тепловая карта — не только получение двойного эффекта от одной системы. Ее использование дает множество преимуществ:

  • Подсчет числа людей в определенное время суток и их распределение по торговым залам для определения результативности работы акций, распродаж и др;
  • Выявление поведенческих тенденций для стимулирования продаж;
  • Вывод о правильности планировки и расположении витрин с товаром;
  • Анализ работы сотрудников и лояльность к потребителю, клиенту;
  • Полноценная охрана и выявление даже скрывающихся объектов.

Размещение камер с модулем

Для того, чтобы аналитика была точной и все функционировало в совершенстве, камеры устанавливают на потолке под специальным углом вертикально вниз. Учитывается освещение, угол зрения, загроможденность объекта и многое другое.

Именно поэтому установку видеосистемы с модулем построения тепловой карты помещения следует доверить специалистам. Благодаря их работе вы сможете полностью улучшить и реорганизовать бизнес — процесс.

«Электронный город Бизнес» оказывает услуги для юридических лиц: корпоративных компаний и отдельных офисов на территории Новосибирска и НСО. На сайте можно ознакомиться с услугами для бизнеса: установка, подключение и настройка облачной АТС, видеонаблюдения, телефонии, скоростного интернета и Wi-Fi. Тарифы и стоимость можно уточнить на ресурсе. Присутствует возможность оформить заявку онлайн.

Фото с сайта Электронный город

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