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МегаФон переводит HR-процессы на отечественное ПО

  • 29/07/2022, 16:15
новости бизнеса
МегаФон переводит ключевые HR-процессы на российскую платформу Neon.

Разработка компании Nexign заменит популярное решение SAP SuccessFactors.  Переход на отечественный софт позволит не зависеть от регулярных лицензионных платежей и экономить десятки миллионов рублей ежегодно.

С помощью нового решения МегаФон сможет в единой системе решать основные HR-задачи, например, по адаптации сотрудников, постановке целей, выплате бонусов.

«В МегаФоне действует уникальная программа развития сотрудников и повышения их личной эффективности. Для реализации этих задач нам недостаточно стандартных IT-решений, которые предлагают большинство разработчиков. Для нас важно, чтобы платформу можно было легко адаптировать, дополнять и расширять под каждый ключевой HR-процесс, а также можно было настроить её в сжатые сроки под новые задачи. Решение от Nexign позволит нам улучшить клиентский опыт всех своих сотрудников и будет работать примерно до 30% быстрее предыдущего. Кроме того, в дополнение к улучшенному функционалу мы получим и существенную экономию», – отмечает Роман Ермоленко, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона.

Платформа Neon построена на современной микросервисной архитектуре: каждый ее компонент разрабатывается как отдельный IT-продукт. При этом система находится в закрытом контуре МегаФона, а все данные переведены в собственные ЦОДы компании. Такая архитектура даёт возможность дополнять и адаптировать систему под задачи компании любых масштабов и отрасли.

В течение трех месяцев на новую платформу были полностью переведены корпоративный портал и система целеполагания, которые объединили в цифровом пространстве около 30 тыс. сотрудников МегаФона и его дочерних компаний. Полная миграция ключевых HR-процессов на платформу Neon завершится до конца 2022 года.

«Neon – полностью отечественный продукт. Изначально это был внутренний корпоративный портал для сотрудников Nexign, который мы разработали самостоятельно для замены большого количества разрозненных систем. В какой-то момент мы поняли, что Neon может быть интересен и другим компаниям, поэтому решили вывести платформу на рынок. Мы рады, что наш продукт был выбран такой крупной компанией, как МегаФон. Уверены, что гибкость, масштабируемость и надежность платформы позволят достичь поставленных клиентом целей», – комментирует Наталья Комлева, генеральный директор Nexign.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики : Телекоммуникации

Регионы: Сибирь

Теги : цифровизация телеком Мегафон


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