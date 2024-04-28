Тепловоз сошел с железнодорожных путей в Новосибирской области

В Новосибирской области тепловоза сошел с железнодорожных путей.
Инцидент произошел 28 апреля около 14 часов при проведении маневровых работ на подъездных путях необщего пользования, примыкающих к станции Каргат Западно-Сибирской железной дороги.
По факту происшествия прокуратура проводит проверку.
— Барабинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте, — сообщили в ведомстве.
В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре добавили, что из-за инцидента задержек в движении поездов не допущено.
Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Источник фото: Телеграм-канал Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
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