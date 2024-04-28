Речные маршруты запустили по Оби в Новосибирской области

В Новосибирской области официально запустили сезонные пассажирские перевозки по реке Обь.

Маршруты «Речной вокзал – Седова Заимка» и «Речной вокзал – Тихие зори» начали работать с 28 апреля.

— Погодные условия позволяют без проблем запустить сезонный речной транспорт. Теперь граждане смогут быстро добираться до дачных участков, — отметил замминистра транспорта региона Евгений Тюрин.

Цены на проезд сохранятся прошлогодние: до пристани «о. Кудряш» будет составлять 110 рублей, до пристани «Седова Заимка» — 150 рублей, до пристани «Тихие зори» — 90 рублей, до пристани «Северо-Чемская» — 50 рублей.

Детский билет обойдется в 50 % от тарифа. Также предусмотрены льготы при предъявлении «Социальной карты».

Согласно на 2024 год с 15 мая, маршрут «Речной вокзал – Седова Заимка» будет работать три раза в неделю. По средам и воскресеньям теплоход будет отправляться с причала «Речной вокзал» в 8:00. Обратный рейс от причала «Седова Заимка» отправляется в 16:00. По пятницам теплоход отправляется с «Речного вокзала» в 19:00. Обратный рейс будет осуществляться в субботу в 4:00.

Маршрут «Речной вокзал – Тихие зори» будет совершать два оборотых рейса ежедневно. С понедельника по пятницу отправление с «Речного вокзала» в 6:00 и 18:30. Обратные рейсы в 07:30 и 20:00. В субботу и воскресенье, а также в праздничные дни отправление с «Речного вокзала» в 08:30 и 11:00. Обратные рейсы в 10:00 и 12:30.

На время праздничных дней до 15 мая расписание движения будет изменено.