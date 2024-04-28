Пассажирский автобус разбился на трассе под Новосибирском

В Новосибирской области в лобовом столкновении пассажирского автобуса и автомобиля Chevrolet Niva пострадали люди.

Авария произошла произошла 28 апреля около 16 часов на 60 км трассы Р-255 «Сибирь» в Мошковском районе.

По предварительным данным водитель Chevrolet Niva на регулируемом светофором перекрестке нарушил ПДД, проехал на запрещающий сигнал, и врезался в пассажирский автобус №115.

По факту ДТП прокуратура проводит проверку.

—В автобусе находилось порядка 26 человек (данные уточняются), 7 пассажиров обратились за медицинской помощью в Мошковскую ЦРБ, — рассказала старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.

Ранее редакция сообщала о том, что пассажиры маршрутки пострадали в ДТП с микроавтобусом и фурой на трассе на трассе Р-255 в Новосибирской области.