Пассажирский автобус разбился на трассе под Новосибирском

В Новосибирской области в лобовом столкновении пассажирского автобуса и автомобиля Chevrolet Niva пострадали люди.
Авария произошла произошла 28 апреля около 16 часов на 60 км трассы Р-255 «Сибирь» в Мошковском районе.
По предварительным данным водитель Chevrolet Niva на регулируемом светофором перекрестке нарушил ПДД, проехал на запрещающий сигнал, и врезался в пассажирский автобус №115.
По факту ДТП прокуратура проводит проверку.
—В автобусе находилось порядка 26 человек (данные уточняются), 7 пассажиров обратились за медицинской помощью в Мошковскую ЦРБ, — рассказала старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.
Ранее редакция сообщала о том, что пассажиры маршрутки пострадали в ДТП с микроавтобусом и фурой на трассе на трассе Р-255 в Новосибирской области.
Фото предоставлено прокуратурой НСО.
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