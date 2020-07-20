Планы на пляж в Академгородке обсудят с общественностью

Продолжается передача в собственность муниципалитета ряда объектов, ранее находившихся в собственности СО РАН, которые Академия наук содержать не в состоянии. Как уже сообщалось ранее, в частности, речь идет о центральном пляже Академгородка «Сан сити». По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, с предложением взять пляж под муниципальную ответственность к нему обратился председатель СО РАН Валентин Пармон на совещании, которое проводил губернатор области.

— Валентин Николаевич Пармон мне прямо задал вопрос: «Готов ли город принять этот пляж?». Я ответил утвердительно — да, готов, — сообщил мэр на пресс-конференции. — Я сейчас хочу сказать, что готов также встретиться с общественностью, которая на общественных началах приводит в порядок эту территорию. Мы поговорим, обсудим, скорректируем наши планы на взаимодействие. Надеюсь, что мы приведем в порядок этот пляж. Мы постараемся вернуть привлекательность территории, чтобы эта зона отдыха развивалась.

Напомним, что в планах мэрии Новосибирска данную территорию площадью в 17 га превратить в комфортное место отдыха с качественной инфраструктурой, качественной пешей доступностью и современными дизайнерскими решениями.

В настоящий момент пляж официально закрыт для купальщиков.

Другой объект, который СО РАН передает мэрии, — это территория лесничества в Советском и Первомайском районах площадью 450 га. Сейчас, по словам градоначальника, специалисты профильных подразделений изучают статус территории, сравнивают кадастровые номера участков, входящих в ее состав.

— Сегодня мы изучаем документы, сравниваем кадастровые номера, ведется очень большая скрупулезная работа, — говорит мэр. — И здесь тоже нельзя ошибаться, прямо скажу, нельзя все скопом принять. Надо очень внимательно изучить: действительно ли это леса или это территории, где и лесов-то на самом деле нет — что-то с ними произошло или, может, их там никогда и не было.

Фото автора