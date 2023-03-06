Территория опережающего развития «Бурятия» расширяет границы

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границ территории опережающего развития (ТОР) «Бурятия». Принятое решение позволит начать строительство на площадке животноводческого комплекса. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

— Предполагается, что на территории Бичурского района появится племенной репродуктор и фермы для молодняка крупного рогатого скота мясного направления. Реализация этих проектов позволит привлечь более 1,6 млрд рублей частных инвестиций и создать более 200 новых рабочих мест, — говорится в сообщении пресс-службы.

Всего в Дальневосточном федеральном округе создано 20 территорий опережающего развития. Количество резидентов — 650, объём инвестиций по соглашениям — более 4,8 трлн рублей. При этом уже вложено свыше 2,1 трлн рублей частных инвестиций и создано более 57,3 тыс. рабочих мест.

ТОР – специальный инструмент, призванный стимулировать развитие приоритетных отраслей экономики и привлекать новых инвесторов. Резидентам ТОР доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам и страховым взносам, процедура свободной таможенной зоны.

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